POLSKI ŁAD: Jakie zaliczki na podatek dochodowy? (WIDEO)

O zmianach w systemie podatkowym i programie Polski Ład, o zaliczkach na podatek dochodowy z Agnieszką Pietrzyk, zastępcą naczelnika III Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście rozmawia w telewizji wPolsce Stanisław Koczot, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Bankowej”.

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, od 8 stycznia 2022 r. zmianie uległy zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r.

Zaliczki na podatek dochodowy, pobierane przez płatników po 8 stycznia 2022 r., powinny być obliczane w sposób opisany w rozporządzeniu. Wysokość zaliczki za styczeń u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r.

Pobranie zaliczki na podatek dochodowy w wyższej wysokości, skutkować będzie po stronie płatnika obowiązkiem niezwłocznego zwrotu podatnikowi zaistniałej różnicy.

Tym samym, pracownicy będą otrzymać stosowne korekty od płatników, jeżeli wypłacone wynagrodzenia nie uwzględniały metodyki pobierania zaliczek na podatek dochodowy, opisanej w rozporządzeniu.

Zaliczki na podatek dochodowy to temat, który często pojawia się w debacie publicznej o Polskim Ładzie. Od 8 stycznia obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jakie zmiany wprowadza to rozporządzenie? - pytał Stanisław Koczot.

Nowe zasady mają zastosowanie do przychodów osiągniętych w roku 2022 ze stosunku pracy, i stosunków pokrewnych, z umów zlecenie, z rent i z emerytur. To rozporządzenie przedłuża płatnikom, pracodawcom, zleceniodawcom termin pobierania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, ale tylko nadwyżki tej zaliczki w stosunku do zaliczki z 2021 roku – mówiła Agnieszka Pietrzyk.

Wyjaśniła też mechanizm poboru zaliczki podając praktyczne przykłady.

Zmiany podatkowe, szczególnie dotyczące dużej liczby podatników, zawsze wywołują wiele pytań. Pojawia się też wiele informacji, również nieprawdziwych. Zachęcamy do korzystania z wiarygodnych źródeł informacji, przede wszystkim naszych oficjalnych źródeł. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań podatkowych Polskiego Ładu publikowane są m.in. na stronach internetowych resortu finansów, również na portalu podatki.gov.pl. Organizowane są także webinary, w których eksperci MF wyjaśniają zagadnienia podatkowe.

Zapraszamy też do oglądania kolejnych programów poświęconych zmianom wprowadzonym w systemie podatkowym 1 stycznia 2020 na antenie tv wPolsce.pl i na portalu wGospodarce.pl, w których eksperci MF będą odpowiadali na najczęściej zadawane pytania dotyczące Polskiego Ładu.

Rozmowa z Agnieszką Pietrzyk, zastępcą naczelnika III Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście