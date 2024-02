Inwestycje wodne odpłyną? Niepokojące ruchy rządu

Czy polskie inwestycje wodne zostaną utrzymane? Niestety w tym względzie nie ma dobrych wieści. Sprawę w programie Wywiad Gospodarczy na antenie telewizji wPolsce.pl komentował były szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Jak wskazał były minister sygnały płynące ze strony obecnego rządu są bardzo niepokojące - jak wskazał Gróbarczyk, obecne audyty rządu Donalda Tuska są prowadzone tak, aby wycofać się z inwestycji morskich, takich jak rozbudowa portu w Świnoujściu czy inwestycje mające doprowadzić do przywrócenia żeglowności Odry!

CZYTAJ O ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ: Żegluga śródlądowa w Polsce - lata zaniedbań i marginalizacji

„Żeglowne rzeki nie zagrożą środowisku”

Jak wskazał Gróbarczyk:

Były minister był też zaniepokojony „kagańcem” nakładanym na nowe inwestycje, które uniemożliwią spokojny rozwój naszego kraju:

Dla nas to jest niezwykle ważne, bo port Szczecin-Świnoujście ma najlepsze połączenie lądowe, śródlądowe i wodne. Brakuje nam jedynie połączenia na południe, które jest pod dużym naciskiem rządowym blokowane. A jeśli powstaną tam parki narodowe to, cóż, woła to o pomstę do nieba!