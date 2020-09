Czy uda się przenieść „Krynicę” do „Karpacza”?

W tym roku Forum Ekonomiczne, które od trzydziestu lat gościło w Krynicy odbędzie się (8-10 września) w Karpaczu. Spowodowane jest to epidemią koronawirusa, która w sposób wyjątkowy dotknęła Krynicę.

Gościem Macieja Wośko, redaktora naczelnego „Gazety Bankowej” i portalu wgospodarce.pl, prowadzącego w telewizji wpolsce.pl audycję Wywiad Gospodarczy był Zygmunt Berdychowski, prezes Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, twórca i niestrudzony animator Forum Ekonomicznego

Temat tegorocznego Forum Ekonomicznego (8-10 września) to „Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota?”. Spotkanie będzie miało miejsce w 40 rocznicę porozumień sierpniowych i powstania „Solidarności”. Jest to zatem doskonała okazja do podkreślenia roli naszego kraju jako lidera przemian społecznych, politycznych i gospodarczych w tej części Europy.

Z pewnością najważniejszym tematem poruszanym podczas spotkań, tych oficjalnych jak i kuluarowych będzie sytuacja na Białorusi, konsekwencjach politycznych i gospodarczych tych wydarzeń – powiedział w telewizji wpolsce.pl, Zygmunt Berdychowski.

Forum Ekonomiczne jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, na której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee. Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego daje szansę na to, aby zastępować stereotypy faktami, a opinie kształtować na podstawie rzeczowej wymiany poglądów.

Decyzję o przeniesieniu tegorocznego Forum Ekonomicznego do Karpacza podjęliśmy w połowie sierpnia. Wtedy to Krynica znalazła się w „czerwonej strefie” koronawirusa. Pandemia niestety zmieniła sposób organizacji naszej debaty o europejskiej polityce i gospodarce. Wiele debat i transmisji będzie się odbywała online. O ile podczas ubiegłorocznego Forum Ekonomicznego mieliśmy ponad 5 tys. gości, tak do Karpacza przybędzie tym razem niespełna 2 tys.– mówił Zygmunt Berdychowski.

Podobnie jak w latach poprzednich zostaną wręczone nagrody Forum Ekonomicznego w następujących kategoriach: • Człowiek Roku • Firma Roku • Nowa Kultura Nowej Europy • Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej

Nagrody te łączą świat polityki ze światem gospodarki. A ich wartość wzrasta w miarę upływu czasu. Zawsze budzą wiele emocji i dyskusji, jednak ich niewątpliwą zaletą jest to, że w Kapitule przyznającej Nagrody znajduje się 46 osób reprezentujących różne opcje polityczne. - powiedział Zygmunt Berdychowski.

