Ucieczka z 610 mln USD - Przegląd rynku kryptowalut

Protokół kryptowalutowy został zhakowany, haker uciekł z kwotą 610 mln USD, jednak aktywa później zwrócono. Amerykański Senat przyjął projekt ustawy infrastrukturalnej, nie wprowadzając poprawek do regulacji dotyczących kryptowalut. Ponadto spółka Coinbase opublikowała swój najlepszy wynik kwartalny w historii

Zwrot ukradzionych przez hakera kryptoaktywów wartych 610 mln USD

W ubiegłym tygodniu nastąpił zakończony sukcesem atak hakerski na Poly Network - protokół interoperacyjności blockchain; haker ukradł w ten sposób kryptoaktywa o wartości 610 mln USD. Protokół Poly Network umożliwia równoczesne funkcjonowanie (interoperacyjność) wielu technologiom blockchain, np. Ethereum i Binance Chain. Interoperacyjność jest zwykle złożonym procesem, przez co tego typu protokoły stają się celem hakerów. Biorąc pod uwagę wartość ukradzionych kryptoaktywów – 610 mln USD – był to jeden z największych ataków w tej branży. Dla porównania, uwzględniając jedynie wartość fiducjarną z pominięciem wpływu na rynek kryptowalut, słynny atak na Mt. Gox z 2014 r. wyceniany był na około 460 mln USD. W pierwszych dniach po ataku na Poly Network jego konsekwencje pod pewnymi względami były dramatycznie banalizowane, ponieważ haker zaczął zwracać środki do protokołu. W tym momencie wszystkie środki w odpowiednich kryptowalutach zostały zwrócone. Według Poly Network, atak przeprowadził tzw. „biały haker”, czyli dokonano go w dobrej intencji. Niektórzy uważają jednak, że środki zwrócono wyłącznie dlatego, że haker nie był w stanie bezpiecznie przehandlować ich w zamian za walutę fiducjarną bez pozostawiania śladów pozwalających wykryć jego – lub jej - prawdziwą tożsamość. Atak ten wykazał, jak bardzo wrażliwy jest nadal rynek krypto i z jak wielkim ryzykiem się wiąże.

Projekt amerykańskiej ustawy infrastrukturalnej bez poprawek

Od wielu tygodni ważnym tematem był projekt amerykańskiej ustawy infrastrukturalnej. Projekt ten zasadniczo ma na celu gruntowną regulację rynku kryptowalut poprzez rozszerzenie definicji brokerów, aby potencjalnie zmusić kopaczy, walidatorów oraz zewnętrznych programistów do zachowania zgodności z procedurami „poznaj swojego klienta” (know-your-customer, KYC), czego zwyczajnie nie są w stanie zagwarantować. W ubiegłym tygodniu grupa senatorów opracowała poprawkę do projektu ustawy, wyraźnie wyłączając kopaczy, walidatorów i programistów z definicji brokerów. Definicja brokerów zawarta w ustawie dotyczyłaby wówczas wyłącznie faktycznych brokerów, np. giełdy kryptowalut. Podczas głosowania senator Richard Shelby zablokował możliwość głosowania nad poszczególnymi poprawkami, w tym nad poprawką w sprawie kryptowalut, ponieważ nie był zadowolony z uwzględnienia w projekcie wydatków wojskowych. Senator Shelby poinformował później na Twitterze, że w istocie popiera poprawkę w sprawie kryptowalut. Projekt ustawy infrastrukturalnej zostanie teraz przekazany do Izby Reprezentantów. Oznacza to, że rynek krypto ma jeszcze jedną szansę na zmianę projektu, ponieważ Izba Reprezentantów może wprowadzić poprawki do projektu regulacji dotyczących kryptowalut. Czas pokaże, czy to nastąpi. Przewiduje się, że ustawa najwcześniej wejdzie w życie w 2023 r.

Lepsze, niż oczekiwane wyniki Coinbase za II kwartał 2021 r.

Coinbase, najważniejsza notowana na giełdzie spółka działająca w branży kryptoaktywów, opublikowała w ubiegłym tygodniu swoje wyniki za II kwartał 2021 r. Zarówno pod względem przychodów, jak i dochodu netto spółka znacznie przekroczyła oczekiwania analityków. Spółka Coinbase uzyskała przychody w wysokości 2,2 mld USD, przekraczające prognozowaną przez konsensus analityków wartość wynoszącą 1,78 mld USD. Większość przychodów Coinbase pochodzi z opłat transakcyjnych, w szczególności dotyczących obrotu detalicznego. Obroty detaliczne generowały nieco ponad 1,8 mld USD z ogólnej wartości przychodów spółki, natomiast klienci instytucjonalni zapewniali niewiele ponad 100 mln USD – nawet biorąc pod uwagę, że wolumen ich obrotów ponad dwukrotnie przekraczał obroty klientów detalicznych. Widać zatem, że dobre wyniki spółki w znacznej mierze zależą od handlu detalicznego. W miarę, jak na rynku pojawia się coraz więcej banków i brokerów chcących umożliwić klientom detalicznym obrót kryptowalutami, przewiduje się, że wysokie opłaty transakcyjne w segmencie detalicznym Coinbase znajdą się pod znaczną presją, co może obniżyć przychody z tego źródła nawet przy niezmienionym wolumenie. W ramach uzyskanych przychodów spółka osiągnęła solidny dochód netto w wysokości 1,61 mld USD, w porównaniu z przewidywaną przez analityków kwotą 569 mln USD. W I kwartale 2021 r. spółka osiągnęła dochód netto w wysokości 771 mln USD. Wraz z 22 innymi spółkami Coinbase wchodzi w skład naszego koszyka akcji spółek kryptowalutowych, oferującego ekspozycję na tę branżę.

Mads Eberhardt, analityk rynku kryptowalut, Saxo Bank