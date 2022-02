Atak hakerski na giełdę i kradzież potężnych środków

Organy amerykańskie w ubiegłym tygodniu poinformowały o przechwyceniu bitcoinów o wartości 3,6 mld USD, pochodzących z ataku na giełdę z 2016 r.

Spółka MasterCard zapowiedziała zwiększenie nacisku na doradztwo kryptowalutowe, a niedzielna impreza Super Bowl do pewnego stopnia może się negatywnie kojarzyć z początkiem 2000 r.

Przechwycenie 3,6 mld USD w bitcoinach

W 2016 r. jedna z największych wówczas giełd kryptowalutowych, Bitfinex, padła ofiarą ataku hakerów na kwotę 119 754 bitcoinów, wartych w tym czasie około 72 mln USD. Przez lata hakerzy zdołali wyprać część środków, jednak większość z nich została zachowana pod ponad dwoma tysiącami adresów bitcoinowych, na które środki zostały przesłane po ataku. Jednak 1 lutego pozostałe 94 643 bitcoiny zostały przelane na jeden adres w ciągu zaledwie półtorej godziny. Było to dość nieoczekiwane, ponieważ środki były dotychczas prane w bardziej profesjonalny sposób – partiami, w niewielkich kwotach. Około tydzień później, 8 lutego, nadeszła odpowiedź na pytanie, dlaczego środki zostały przeniesione. Według amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości, władze amerykańskie zajęły tę kwotę i aresztowały pewne małżeństwo pod zarzutem spisku w celu prania środków pochodzących z ataku na Bitfinex. Organy amerykańskie poinformowały, że para ta dążyła do wyprania bitcoinów. W ramach sądowego nakazu przeszukania kont internetowych stanowiących własność pary, w należącej do mężczyzny chmurze znaleziono zaszyfrowany plik zawierający ponad 2 000 adresów i odpowiadających im kluczy prywatnych powiązanych z atakiem, co stanowiło przesłanki do zajęcia środków. Małżeństwu nie postawiono jednak zarzutów dotyczących ataku na giełdę jako takiego.

Po tej informacji prasowej rynek kryptowalut nieznacznie stracił na wartości, ponieważ inwestorzy oczekują, że w pewnym momencie w przyszłości 94 643 bitcoiny zostaną upłynnione. Jednak naszym zdaniem zajęcie środków dość pozytywnie wpłynie na rynek jako taki, ponieważ wykazało, że kryptowaluty nie stanowią bezpiecznej przystani dla przestępców. Ta bardzo nagłośniona sprawa powinna odstraszyć przestępców i zachęcić władze do przeznaczenia większej ilości zasobów na kryptowaluty, a dzięki lepszemu oprogramowaniu analitycznemu i know-how w przyszłości nielegalne działania w tym obszarze powinny zostać utrudnione.

MasterCard będzie zwiększać nacisk na kryptowaluty

Globalny dostawca usług płatniczych MasterCard zapowiedział wczoraj zatrudnienie ponad 500 pracowników w swoim podmiocie konsultingowym o nazwie Data & Services, który liczy już ponad 2 000 osób. Zatrudnienie po części wiąże się z koncentracją tego działu na doradztwie w zakresie kryptowalut, co podkreśla, że istnieje rosnące zapotrzebowanie na tego typu usługi. Podobnie jak Visa, MasterCard wykazuje zainteresowanie kryptowalutami już od kilku lat, co doprowadziło do niedawnego przejęcia przez spółkę oprogramowania do analizy kryptowalut CipherTrace oraz do partnerstwa z Coinbase w odniesieniu do planowanej platformy NFT.

Super Bowl pod znakiem kryptowalut

W niedzielę w Los Angeles w Kalifornii odbyła się coroczna impreza Super Bowl, podczas której Los Angeles Rams wygrali z Cincinnati Bengals. Można zadać sobie pytanie, jaki ma to związek z kryptowalutami. Aby na nie odpowiedzieć, należałoby obejrzeć reklamy transmitowane podczas meczu, w których silnie reprezentowane były spółki kryptowalutowe. Swoje reklamy zamieściły tam takie podmioty jak Coinbase, FTX, Crypto.com czy eToro. Nawet reklama Budweisera zawierała promocję NFT. Z jednej strony podkreśla to, że spółki z tej branży mają teraz niezbędne możliwości finansowe umożliwiające transmisję tych reklam, aby przyciągnąć uwagę szerszej publiczności. Z drugiej strony, podczas Super Bowl w 2000 r. swoje usługi reklamowało aż 17 spółek dot-com. Zaledwie kilka lat później większość tych firm złożyła wniosek o upadłość, a zatem niedzielna impreza przywołuje negatywne skojarzenia z przeszłości. W związku z tym wydarzenia związane z kryptowalutami podczas Super Bowl mogą być potencjalnie postrzegane zarówno w pozytywny, jak i negatywny sposób.

Mads Eberhardt, analityk rynku kryptowalut, Saxo Bank