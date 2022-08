Obawy o inflację powodują drgania na rynku kryptowalut

Obawy o inflację po raz kolejny wywołały w zeszłym tygodniu drgania na rynku kryptowalut, z dużą wyprzedażą po zeszłotygodniowych wzrostach

Bitcoin spadł do 21 400 dolarów, tracąc w stosunku do ceny zeszłego tygodnia, kiedy jego wartość wynosiła 24 000 dolarów. Szczególnie mocno uderzyły w niego obawy o inflację, z niemieckimi danymi wyższymi niż oczekiwano, w połączeniu z protokołami FEDu, w których podkreślono, że to jeszcze nie koniec podwyżek stóp. Bitcoin ucierpiał podwójnie, również z powodu likwidacji długoterminowych pozycji na rynku przyszłości, ponieważ starał się odtworzyć zyski z poprzedniego tygodnia.

Ethereum również odnotowało dwucyfrowe spadki i obecnie znajduje się nieco poniżej 1 600 dolarów, co oznacza spadek w stosunku do zeszłotygodniowej pozycji wynoszącej prawie 1 900 dolarów. Zupełnie inaczej niż tydzień temu, kiedy to wraz z wieloma głównymi kryptowalutami był wspierany przez wiadomości o The Merge, jego zyski uległy erozji, ponieważ korelacja kryptowalut z akcjami spowodowała, że ceny reagują bardziej wrażliwie na presję w skali makro.

Podczas gdy zeszłotygodniowe cofnięcie bez wątpienia będzie frustrujące dla inwestorów, na rynku krypto dzieje się wiele, zwłaszcza że do The Merge pozostał już tylko miesiąc. Możemy zatem zobaczyć interesującą zależność pomiędzy ekscytacją związaną ze zmianami w sieci wpływającymi na cenę, a napiętą sytuacją makroekonomiczną i geopolityczną, powodującą ograniczenia.

Alphabet wspiera projekty krypto

Nowy raport Blockdata ujawnił, że Alphabet zainwestował więcej w kryptowaluty i firmy blockchain niż jakakolwiek inna spółka giełdowa w okresie od września 2021 r. do czerwca tego roku.

Podobno wydał 1,5 miliarda dolarów na cztery projekty, chcąc wyprzedzić konkurentów. Pokonał on takie firmy jak BlackRock, Morgan Stanley i Samsung, które między sobą zainwestowały około 3 miliardów dolarów.

Raport Blockdata wykazał, że z 40 spółek publicznych, które śledzi, około 6 miliardów dolarów wpłynęło w sumie do 61 start-upów kryptowalutowych i blockchainowych, pokazując, że pomimo niedawnej zmienności cen, długoterminowy trend utrzymuje się i zamierza pozostać.

UE rozważa regulator z naciskiem na kryptowaluty

Unia Europejska ma stworzyć zupełnie nowy regulator, który zapewni nadzór nad kryptowalutami.

Podczas gdy rynek krypto została już dotknięta przez niedawne przepisy, takie jak rozporządzenie w sprawie rynków aktywów kryptowalutowych (MiCA), wydaje się, że teraz zostanie utworzony specjalistyczny regulator ds. Przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), a dostawcy kryptowalut będą podlegać jego kompetencji.

Chociaż terminy wciąż nie są potwierdzone (i zależą od negocjacji), UE wydaje się coraz coraz bardziej skłaniać ku temu obszarowi innowacji.

Ripple i Travelex współpracują, aby umożliwić płatności kryptowalutowe w Brazylii

Ripple i Travelex Bank nawiązały współpracę, aby umożliwić płatności zagraniczne w Brazylii. Ripple’s On-Demand Liquidity (ODL) umożliwi klientom Travelex natychmiastowe wysyłanie pieniędzy przez granice, z tanim rozliczeniem i bez wymogu posiadania wstępnego kapitału na rynku, na który chcą przekazać środki.

Wdrożenie regulacji, które chronią klientów i jednocześnie sprzyjają innowacjom wzmacnia status Brazylii jako zwolennika kryptowalut.

Brazylia jest głównym graczem w płatnościach krypto, z 780 miliardami dolarów transferowanymi każdego roku. Najnowsza współpraca wydaje się więc być logicznym krokiem, zwłaszcza biorąc pod uwagę zaangażowanie we wprowadzenie krypto do legalnego obiegu wykazywany przez Amerykę Łacińską w szerszym zakresie.