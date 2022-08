Brytyjska grupa parlamentarna rozpoczyna dochodzenie ws. kryptowalut

Zarówno bitcoin, jak i ethereum utrzymały nowe wyższe poziomy w zeszłym tygodniu, ponieważ rynek kryptoaktywów nadal wykazywał pozytywne oznaki pomimo pewnej oczywistej zmienności

Bitcoin rozpoczął tydzień powyżej poziomu 23 000 dolarów i wykazywały pewną zmienność w ciągu tygodnia, a w czwartek spadł poniżej 22 250 dolarów. Szybko jednak odzyskał swoją pozycję. Natomiast dziś rano wzrósł powyżej 23 500 dolarów.

Ethereum rozpoczął ubiegły tydzień około 1675 dolarów, spadając poniżej 1575 na początku tygodnia, ale ponownie wzrósł, aby osiągnąć poziom powyżej 1725 dolarów. Dziś rano notuje się tuż poniżej tego poziomu.

Opłaty za gaz Ethereum na rekordowo niskich poziomach

Gdy sieć Ethereum przygotowuje się do The Merge, opłaty za gaz spadają do rekordowo niskich poziomów. Opłaty transakcyjne sieci, znane jako opłaty za „gaz”, są na najniższym poziomie od 2020 roku. To naprawdę pozytywne dla sieci.

Opłaty za gaz stały się jedną z kluczowych kwestii w 2021 dla Ethereum. Opłaty były bardzo wysokie, średnio około 40 dolarów za transakcję, przez co niektórzy analitycy uznali sieć za zepsutą. Jednak spadki zainteresowania siecią sprowadziły te opłaty z powrotem na ziemię.

Chociaż może być trudno dostrzec zalety spadających cen kryptowalut w miarę zbliżania się The Merge, przystępne opłaty mogą być naprawdę dobrą rzeczą. W czasach ogromnych zmian w sieci, niskie bariery wejścia mają kluczowe znaczenie dla zachęcenia nowych uczestników.

Bitcoin po cichu konkuruje z Ethereum

Podczas gdy duży nacisk kładzie się na The Merge oraz szereg dApps i innych protokołów w blockchain Ethereum, rosnąca sieć Bitcoin Lightning ma również wiele do zaoferowania, zgodnie z raportem Arcane Research.

Lightning Network Bitcoina jest naprawdę interesującym aspektem największego na świecie kryptozasobu, o którym często się zapomina. Ale badanie Arcane pokazuje, że liczba płatności w sieci podwoiła się w ciągu roku, a wartość płatności wzrosła o 400 procent (w dolarach).

Sieć ma kuszące możliwości, aby pomóc bitcoinowi zwiększyć jego globalną dominację. Arcane odkrył również, że dostęp do sieci rozrósł się w niecały rok z około 100 000 do ponad 80 milionów do marca 2022 roku. Ten wzrost nie może zostać zignorowany w przyszłości, nawet jeśli liczba konkurujących blockchainów rośnie.

Brytyjska grupa parlamentarna rozpoczyna dochodzenie w sprawie kryptowalut

Grupa parlamentarna ds. kryptowalut i aktywów cyfrowych (APPG) rozpoczęła dochodzenie w sprawie sektora kryptowalut w Wielkiej Brytanii i chce doradzać rządowi w sprawie dalszych kroków w zakresie kryptowalut w Wielkiej Brytanii.

Niedawno wprowadzono ustawę o usługach i rynkach finansowych, zawierającą kilka kluczowych przepisów dotyczących w szczególności kryptowalut i stablecoinów. To dobry znak, że ugrupowanie parlamentarne angażuje się w sektor i ma nadzieję dowiedzieć się więcej o tym, jak działa i jakie są jego potencjalne korzyści dla Wielkiej Brytanii.

Krypto znajduje się w krytycznym momencie w Wielkiej Brytanii pod względem rozwoju sektora. Pozytywna, wspierająca innowacje ochrona konsumentów i inwestorów pomoże zwiększyć zaufanie do rynku, jednocześnie pozwalając Wielkiej Brytanii pozostać centrum rozwoju technologii.

Mat.Pras./KG