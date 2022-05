Argentyńskie banki oferują kryptowaluty

Scenariusz „make or break” dla kryptowalut w tym tygodniu? Zarówno bitcoin, jak i ethereum walczyły ze strachem inwestorów w zeszłym tygodniu. Wygląda na to, że w tym tygodniu inwestorzy na całym świecie biorą głęboki oddech przed najnowszym ogłoszeniem polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej USA

Bitcoin zaczął zeszły tydzień zaledwie na poziomie 40 000 dolarów, ale we wtorek gwałtownie spadł poniżej 37 500 dolarów. Kryptowaluta wróciła do poziomu 39 500 dolarów w dalszej części tygodnia, ale teraz kształtuje się na poziomie 38 000 dolarów.

W międzyczasie ethereum rozpoczął ubiegły tydzień powyżej 2 950 dolarów, ale spadł poniżej 2 700 dolarów w weekend na platformie eToro. Obecnie kształtuje się z powrotem powyżej 2800 dolarów.

Zawirowania na rynku kryptoaktywów wydają się iść w ślad za innymi aktywami, ponieważ inwestorzy odchodzą od bardziej ryzykownych obszarów rynku, takich jak akcje spółek technologicznych. Zmienność również jest obecnie wysoka, co ilustrują opisane powyżej wahania cen.

Mówi się, że inwestorzy giełdowi wstrzymują oddech przed decyzją Fed – i dotyczyłoby to również społeczności kryptowalut. Rynki zbliżają się do ceny w podwyżce o 50 punktów bazowych, co prawdopodobnie spowoduje, że ceny kryptoaktywów będą jeszcze niższe niż ostatnio. Jednak w sytuacji, gdy gospodarka amerykańska wydaje się być bliska odwrotu, Fed może wahać się co do obecnego kursu.

Bored Apes doprowadzają blockchain Ethereum do krachu

Yuga Labs, twórca Bored Apes NFT, przeprosił po tym, jak sprzedaż ziemi w metawersie doprowadziła do krachu blockchainu Ethereum.

Firma zaczęła sprzedawać elementy do swojej gry Metaverse, Otherside, przy użyciu działek sprzedawanych za pomocą ApeCoin (który niedawno został wprowadzony na platformę eToro). Popyt był taki, że w ciągu pierwszych kilku godzin sprzedano około 55 000 działek.

Ten niesamowity popyt przytłoczył blockchain Ethereum, na którym oparty jest ApeCoin – to niemały wyczyn. Handel działkami NFT stał się tak szalony, że opłaty transakcyjne wyniosły w pewnym momencie około 3300 dolarów, z prawie 100 milionami dolarów wygenerowanych opłat za gaz Ethereum.

Algorand sponsorem blockchain FIFA

Sieć Proof-of-stake Algorand zawarła umowę z FIFA, dzięki której zostanie regionalnym sponsorem Mistrzostw Świata Mężczyzn w 2022 roku oraz oficjalnym sponsorem Mistrzostw Świata Kobiet w Australii i Nowej Zelandii w 2023 roku.

Transakcja jest godna uwagi dla blockchain, ponieważ ma kilka interesujących potencjalnych implikacji dla transakcji NFT. Algorand będzie pomagać FIFA w jej strategii dotyczącej zasobów cyfrowych i wydaje się, że ​​może pomóc FIFA również w tworzeniu NFT – potencjalnie dużego rynku samego w sobie.

Piłka nożna i generalnie sport są już szybko rozwijającym się segmentem rynku NFT, a lojalni fani chętnie okazują swoje wsparcie w tym obszarze. FIFA jest jedną z największych i najbardziej wpływowych organizacji sportowych na świecie, więc powiązanie Algoranda jest czymś w rodzaju przewrotu dla rozwijającego się blockchainu.

Widzimy coraz bardziej konkurencyjny rynek nie tylko dla samych NFT, ale także dla dostawców tej infrastruktury, więc jest to prawdziwy dobrodziejstwo dla Algoranda w czasie, gdy szerzej zakrojone kryptorynki znajdują się pod presją, a wyceny NFT są testowane.

Argentyńskie banki oferują kryptowaluty

Dwa główne argentyńskie banki – Banco Galicia i BruBank SAU – zaczęły oferować swoim klientom możliwość zakupu kryptowalut, w tym bitcoin, ether i USDC.

Argentyna w żadnym wypadku nie jest głównym graczem w międzynarodowych kryptowalutach, ale jest to znacznie większa jurysdykcja niż Salwador, który w ostatnich miesiącach stał się przykładem adopcji bitcoinów.

Ale w Argentynie istnieje głębszy trend, który często może zapowiadać zmiany w innych miejscach. Naród cierpi z powodu jednej z najgorszych stóp inflacji na świecie, która obecnie wynosi około 55 proc. rocznie.

W rezultacie Argentyńczycy są bardzo podejrzliwi w stosunku do własnej waluty, peso, i rutynowo zwracają się do dolara amerykańskiego jako alternatywy dla ochrony swoich oszczędności. Jest to tak powszechne, że oficjalny kurs walutowy ma nieformalnego rywala, tak zwanego „niebieskiego dolara”.

Co ważne, argentyńskie instytucje oferują teraz alternatywę dla Argentyńczyków, która nie wiąże się z zakulisowym handlem papierowymi walutami. Posiadanie dostępu do alternatywnych walut cyfrowych może mieć ogromne znaczenie dla kraju i jest lekcją dla innych, którzy sami mogą być w niewoli rosnącej inflacji.

Simon Peters, analityk kryptowalut na platformie eToro