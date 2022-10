Dom w Karolinie Południowej sprzedany jako NFT

W zeszłym tygodniu kryptowaluty poruszały się w wąskim zakresie, ponieważ inwestorzy obserwowali aktualizacje rynku i rozwój sytuacji makroekonomicznej

Wśród obserwatorów kryptowalut rośnie oczekiwanie, a to dlatego, że ceny utrzymują się już od kilku tygodni na podobnym poziomie.

Bitcoin rozpoczął tydzień w okolicach 19 000 dolarów i na początku odnotował skok powyżej 19 400 dolarów. W piątek cena spadła poniżej 18 600 dolarów po tym, jak pojawiła się nowa presja na podwyżkę stóp procentowych ze strony Fed, ale następnie silnie odbiła, aby osiągnąć powyżej pułap 19 400 dolarów w weekend. BTC znajduje się dziś rano w okolicach 19 150 dolarów.

Tymczasem ETH porusza się w podobnie wąskim zakresie. Kryptowaluta rozpoczęła tydzień poniżej 1 300, spadając w piątek do poziomu poniżej 1 250 dolarów, zanim w weekend skoczyła ponad 1 350. Obecnie znajduje się w okolicach 1 330 dolarów.

Wygląda na to, że opowiadający się za krypto Rishi Sunak zostanie ministrem, ponieważ rząd UK rozszerza propozycje dotyczące kryptowalut

Minister ds. finansów i skarbu Andrew Griffith wprowadził poprawki do ustawy o usługach i rynkach finansowych, które rozszerzają zasięg regulacji na kryptowaluty w Wielkiej Brytanii. Do decyzji prawdopodobnie przyczyniło się to, że przyjazny kryptowalutom Rishi Sunak zdaje się być gotowy do zostania premierem.

Rishi Sunak był umiarkowanie otwarty na rynek gdy pełnił funkcję kanclerza, co ostatecznie doprowadziło nas do miejsca, w którym jesteśmy teraz w kwestii postępu regulacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących stablecoinów. Jeśli Sunak wygra teraz konkurs na premiera, może to być dzień dobrych wiadomości dla sektora kryptowalut w Wielkiej Brytanii.

Pomimo niestabilności na szczycie brytyjskiego rządu, prace nad elementami prawodawstwa mogącymi mieć kluczowy wpływ na przemysł kryptowalutowy w Wielkiej Brytanii, w dalszym ciągu rozwijają się dobrze. Dodanie do ustawy fragmentu o usługach i rynkach finansowych może rozszerzyć jej uprawnienia, aby objąć znacznie szerszy zakres na aktywach cyfrowych bardziej niż jego obecne skupienie na stablecoinach. Jest to pozytywna zmiana. W UE firmy kryptowalutowe dostały bardzo potrzebną jasność co do dalszego kierunku w zakresie nadzoru regulacyjnego przez unijne rozporządzenie dla rynków zakresie kryptowalut MiCa.

Fidelity wprowadza handel ETH

Główny menedżer aktywów Fidelity ogranicza możliwości inwestycyjne ETH dla swoich klientów instytucjonalnych. The Merge ma już nieco ponad miesiąc z – na ten moment – dosyć rozczarowującymi wynikami. A to w dużej mierze dzięki trudnym warunkom makroekonomicznym, pomimo kilku wyraźnych dotychczasowych sukcesów.

Fidelity, zarządzające aktywami wartości około 4,5 biliona dolarów, oferuje już bitcoin klientom instytucjonalnym. W 2022 roku mogliśmy zobaczyć, że główne kryptowaluty znacznie lepiej korelują z akcjami. Jest to w dużej mierze spowodowane zwiększonym zaangażowaniem instytucjonalnym w kryptowaluty. Instytucje te podejmują podobne decyzje dotyczące ryzyka w odniesieniu do BTC i ETH na szeroką skalę, tak jak w przypadku Apple, Alphabet lub Amazon.

Chociaż oferta Fidelity dla instytucji prawdopodobnie nie spowoduje natychmiastowego skierowania na ETH, jest to kolejna kostka domino w łańcuchu przyczynowo-skutkowym. Bardziej niż kiedykolwiek, główni dostawcy finansowi są gotowi zaoferować kryptowaluty inwestorom instytucjonalnym jako alternatywną klasę aktywów. Fidelity jest prawdopodobnie jednym z liderów w tej przestrzeni, ale więcej podobnych firm będzie podążać tą drogą w niedalekiej przyszłości.

Dom w Karolinie Południowej sprzedany jako NFT

Godny uwagi rozwój w stale rozwijającej się dziedzinie NFT: dom w Południowej Karolinie w USA został sprzedany jako NFT. Epizod ten podkreśla jeden z kluczowych aspektów potencjału tej technologii, daleko wykraczający poza cyfrową sztukę rysunkową, dla której jest ona tak karykaturalna.

Nieruchomość została sprzedana za 175 000 dolarów, a całość była zorganizowana z ramienia Web3 firmy Roofstock, zajmującej się nieruchomościami. Sprzedaż odzwierciedla potencjalnie potężną i rewolucyjną zmianę w sposobie, w jaki przyznajemy prawo własności do dóbr materialnych.

Prawa własności są jedną z najbardziej fundamentalnych podstaw naszej – i większości innych – demokracji. Proces kupna i sprzedaży ogromnych aktywów, takich jak domy, jest powolny z powodu prawnego procesu nadawania własności z jednej osoby na drugą.

Jeśli proces ten można poddać cyfryzacji, a własność potencjalnie zweryfikować za pomocą blockchaina, to ma to ogromny potencjał reorganizacji sposobu, w jaki kupujemy, sprzedajemy i posiadamy w zasadzie wszystko, co jest warte uwagi.

