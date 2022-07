Kryptowaluty trafią do miliarda użytkowników do 2030 roku

Główne kryptowaluty, takie jak Bitcoin i Ethereum, w zeszłym tygodniu zaczęły nieco odzyskiwać grunt pod nogami. Chociaż nadal znajdują się one znacznie poniżej rekordów wszech czasów, wydają się wchodzić w fazę ożywienia

Bitcoin osiągnął w zeszłym tygodniu poziom nieco poniżej 24 000 dolarów na platformie eToro, co nie miało miejsca od początku czerwca. BTC spadł jednak ponownie i obecnie znajduje się w okolicach 21 600 dolarów. Jednak trudność wydobycia jest w tej chwili znacznie niższa, co jest potencjalnie zachęcającym czynnikiem dla dodatkowych uczestników, takich jak mniejsi kopacze kryptowalut.

Tymczasem, Ethereum od miesiąca porusza się na najwyższych poziomach, w piątek dotykając poziomu ponad 1 600 dolarów na platformie eToro. ETH jest jednym z wartych obserwowania aktywów, z możliwym wzrostem popytu nieokreślonej trwałości. W środowisku kryptowalut, uwaga wszystkich zwrócona jest ku The Merge, który z dnia na dzień staje się coraz bardziej realny i może sprawić, że ekonomia tokena ulegnie znacznej zmianie.

Barclays przejmuje udziały w firmie kryptowalutowej Copper

Główny brytyjski bank Barclays przejął udziały w Copper, warte około 2 miliardów dolarów. Firma kryptowalutowa ma powiązania z byłym kanclerzem skarbu Wielkiej Brytanii Philipem Hammondem – starszym doradcą i inwestorem w firmie.

Barclays jest częścią grupy inwestorów zaangażowanych w najnowszą rundę finansowania firmy zapewniającej usługi przechowywania kryptowalut, pośrednictwa i rozliczeń dla inwestorów instytucjonalnych. Jest to kolejne działanie na korzyść sektora, zwłaszcza gdy wyceny wciąż próbują nabrać rozpędu na szerszym rynku.

Podczas gdy wśród inwestorów nadal dominuje ostrożne nastawienie, wiodące instytucje pokroju Barclays, ponownie kupują na zdrowych poziomach. W dalszej perspektywie, jest to pozytywne dla przestrzeni kryptowalutowej i jest wyznacznikiem stałego popytu na jej innowacje.

Kryptowaluty trafią do miliarda użytkowników do 2030 r.

Raport Boston Consulting Group (BCG) wskazuje, dlaczego sektor kryptowalut wciąż ma wiele niespełnionego potencjału. We współpracy z Bitget i Foresight Ventures, firma analizuje, jak sektor ten prezentuje się pod względem innowacyjności i potencjału.

Poprzez porównanie z początkami Internetu, raport faktycznie wykazuje, że kryptowaluty nie pozostają w tyle za krzywą absorpcji - w rzeczywistości to, co jest uważane za Web 3.0 w raporcie zdaje się wyprzedzać Internet lat 90-tych. To, co podkreśla ten dokument, to różnica w tendencji między wyceną rynkową a absorpcją przez użytkowników.

Podczas gdy – w kategoriach inwestycyjnych – konsekwencje trudnych warunków handlowych ostatnich miesięcy będą odczuwalne jeszcze przez jakiś czas, coraz bardziej widoczne są podobieństwa do sytuacji bańki Dotcom z początku lat dwutysięcznych.

Kluczowym trendem w kategoriach inwestycyjnych było tutaj wykorzenianie złych pomysłów, a firmy takie jak Google i Amazon pozostały w tyle, aby stać się gigantami dzisiejszego Internetu. Jest wysoce prawdopodobne, że dzięki stałemu rozwojowi, pomimo nieprzychylności rynku, firmy te w przyszłości również staną się zwycięzcami w sferze kryptowalut.

Strategia Dubai Metaverse pozwala spojrzeć na przyszłość pracy

Dubaj, chcąc znaleźć się na czele rozwoju technologii i wykorzystać swój potencjał, uruchomił tzw. strategię metaverse. Emirat mówi, że w ciągu najbliższych pięciu lat planuje uruchomić około 40 000 wirtualnych miejsc pracy – jest to ambitna perspektywa mająca na celu zachęcenie utalentowanych ludzi do pracy w swoim ośrodku.

Metaverse był wiodącym trendem, z głośnym wejściem na scenę kryptowalutową w zeszłym roku. Podobnie jak NFT i sektor kryptowalutowy, w ciągu ostatnich kilku miesięcy zmagał się z uzyskaniem trakcji. Ale inicjatywy takie jak projekt Dubaju pokazują, że kluczowa działalność jest kontynuowana.

Tokeny takie jak MANA, RBLX i SAND są na czele projektów metaverse opartych na kryptowalutach, a te dwie innowacje idą ze sobą w parze. Jest to z pewnością przestrzeń, którą warto obserwować pod kątem kluczowych innowacji, szczególnie biorąc pod uwagę zaangażowanie głównych państwowych graczy ożywiających rynek, takich jak Dubaj.

Simon Peters, analityk kryptowalut na platformie eToro,