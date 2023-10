Polska waluta rozpoczyna tydzień od aprecjacji

W tym tygodniu negatywny wpływ na złotego mogą mieć czynniki globalne, a przede wszystkim chodzi o zaostrzenie konfliktu na Bliskim Wschodzie – oceniają ekonomiści PKO BP. Jak piszą w swoim komentarzu „po minionym, mocnym dla złotego tygodniu, obecny polska waluta rozpoczyna od silnej aprecjacji, kurs EUR/PLN zniżkuje do okolic 4,47, a USD/PLN w pobliże 4,25”.

„Na bazowych rynkach FX dolar pozostaje mocny, a kurs EUR/USD znajduje się blisko piątkowego zamknięcia w pobliżu 1,0520. Na przestrzeni ubiegłych 5-ciu sesji globalne otoczenie rynku FX było mocno zmienne. Konflikt w Izraelu na początku tygodnia spowodował krótkotrwałą ucieczkę inwestorów do bezpiecznych aktywów, w tym do dolara, jednak kolejne dni przyniosły wyraźne uspokojenie nastrojów, czemu sprzyjało rosnące wśród uczestników rynku przekonanie, że konflikt na Bliskim Wschodzie nie rozszerzy się na inne kraje regionu” – komentują rynek ekonomiści PKO BP.

Sesja w piątek – jak przypominają analitycy banku Santander – przebiegała pod znakiem wzrostu EUR/PLN w stronę 4,55 z 4,53, jednak po południu złoty odrobił straty do 4,52.

„Nie można wykluczyć aktywności BGK, który mógł chcieć ograniczyć zmienność kursu złotego przed wyborami. Lekko traciły forint i czeska korona przy umocnieniu dolara do euro do 1,05, co było pokłosiem wcześniejszego wyższego odczytu CPI i PPI w USA” - Czytamy w „Codzienniku” ekonomistów banku Santader