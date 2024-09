Euforia w USA, są nowe szczyty

Decyzja o obniżce stóp procentowych w USA o 50 pb została w pierwszych godzinach handlu przejęta ostrożnie, ale w czwartek mieliśmy do czynienia z prawdziwym wybuchem entuzjazmu. Europejskie indeksy otwierały się na bardzo wyraźnych plusach, które zdołały w większości powiększyć w trakcie dnia, by finalnie zamknąć się zwyżkami od 0,80% (IBEX) do 2,29% (CAC40). Środowe spadki zostały też w całości wymazane przez złoto i srebro, które w piątek w godzinach porannych wydają się zbierać do ataku na nowe szczyty.

WIG20 zamknął się w czwartek neutralnie, mWIG40 wzrostem o 0,06%, a sWIG80 spadkiem o 0,03%. Rzeczywiste zachowanie GPW lepiej oddaje WIG (+0,60%) z uwagi na odcięcie sowitej dywidendy na Orlenie, ale bardzo poważnym hamulcem na Książęcej był spadek Allegro o 8,39% po, jak by się wydawało, bardzo przyzwoitym raporcie. Wśród średnich spółek mogła zaskakiwać skala wyprzedaży 11Bit (-7,06%) po udanym debiucie Frostpunka 2. Gwiazdą dnia było natomiast Dino (+6,34%), na fali poprawy nastrojów w Azji i na rynku surowców rósł silnie również KGHM (+3,84%).

W USA czwartkowa sesja była najlepszą od sierpnia. S&P500 wzrosło o 1,70%, a NASDAQ o 2,51%. W głównym indeksie spadało tylko 148 spółek. O 7,26% drożała natomiast Tesla, o 5,70% AMD, o 5,37% Salesforce, o 3,97% nVIDIA, o 3,93% Meta, o 3,71% Apple. S&P500 wybiło skutecznie nowe szczyty, czego potwierdzeniem z perspektywy technicznej będzie dzisiejsze zamknięcie. Szanse na przełamanie sezonowości września zaczynają być realne.

Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia będzie konferencja Kazuo Uedy po posiedzeniu Banku Japonii, na którym zgodnie z oczekiwaniami podjęto decyzję o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie. Nikkei podchodzi do niej z optymizmem, drożejąc o ponad 1,5%. Nastroje w reszcie Azji są dużo bardziej stonowane, lekko korygują się kontrakty futures na amerykańskie indeksy. Sesja w Polsce i Europie rozpocznie się zapewne bez wyraźnego kierunku, najciekawsza w niej będzie zapewne końcówka handlu po otwarciu rynku amerykańskiego. Szansę na odbicie ma w naszej ocenie Allegro.

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion