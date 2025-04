LVMH w tarapatach, wciąż brak rozmów USA-Chiny

W godzinach porannych kontrakty futures na S&P500 spadają o 1,0%, a na NASDAQ o 1,5%. O kolejne 2% rośnie złoto, które zbliża się do granicy 3300 $/ou. Sesja w Polsce i Europie rozpocznie się niemal na pewno od spadków.

Giełdy europejskie rozpoczęły w większości wtorkową sesję na wyraźnych plusach i pomimo przejściowej lekkiej korekty we wczesnych godzinach popołudniowych w wielu wypadkach kończyły ją w okolicy dziennych maksimów. Najsilniejsze FTSE MiB roslo o 2,39%, 2,14% zyskiwał IBEX. Najsłabiej wyglądała giełda w Paryżu, gdzie CAC40 zyskał 0,86%, obciążony niemal ośmioprocentową przeceną LVMH i pięcioprocentową Keringa. Pierwsza ze spółek poinformowała w rozczarowującym raporcie, że jej sprzedaż spadła w 1Q2025 o 3% r/r (spodziewano się wzrostu o 2% r/r). Po wczorajszej sesji Louis Vuitton nie jest już najcenniejszą spółką z sektora dóbr luksusowych na świecie, miejsce to przejął Hermes.

WIG20 wzrósł we wtorek o 0,39%, mWIG40 o 0,43%, a sWIG80 o 0,70%. Słabsze zachowanie warszawskiej giełdy to częściowo zasługa premiera Donalda Tuska, który wezwał spółki energetyczne do dostarczania tańszej energii i stwierdził, że ich celem nie powinna być maksymalizacja zysków. WIG_Energia spadł o 4,49%, najsłabsze w nim PGE o 8,27%. Rozczarowały również wyniki Orlenu, który spadał o 3%.

Akcje amerykańskie rosły w pierwszej połowie dnia, ale oddały wzrost w drugiej, S&P500 spadło finalnie o 0,17%, a NASDAQ o 0,05%, co potwierdza, że zmienność zaczyna się uspokajać. Dobrze zachowywały się wczoraj banki, tabelę S&P500 otwierał Palantir (+6,27%), o 4,83% drożał Netflix. Nadrugim biegunie znalazł się m.in. Ford (-2,68%) czy Boeing (-2,36%).

Uderzenie w rynek przyszło w godzinach wieczornych, gdy prezydent Trump wprowadził nowe restrykcje na eksport chipów nVIDIi do Chin, co wskazuje, że rozmowy amerykańsko-chińskie znajdują się w całkowitym impasie pomimo wstrzymania zaporowych ceł na chińską elektronikę. Bloomberg cytował m.in. byłego wiceministra finansów Zhu Guangyao, który mówił, że negocjacji nie będzie dopóki USA nie okażą Chinom należnego im szacunku. UBS obniżył prognozy wzrostu w Państwie Środka w 2025 r. do 3,4%, a bardzo dobre dane o wzroście za 1Q2025 (5,4% r/r) i wysokich marcowych dynamikach produkcji przemysłowej (7,7% r/r) oraz sprzedaży detalicznej (5,9% r/r) nie tłumią obaw. W godzinach porannych kontrakty futures na S&P500 spadają o 1,0%, a na NASDAQ o 1,5%. O kolejne 2% rośnie złoto, które zbliża się do granicy 3300 $/ou. Sesja w Polsce i Europie rozpocznie się niemal na pewno od spadków, w jej trakcie poznamy dane o amerykańskiej sprzedaży detalicznej i raporty m.in. Alcoa i US Bancorp – znacznie ważniejsze będą jutrzejsze wyniki TSMC i Netflix.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion