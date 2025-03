Obniżki stóp, gdy się zaczną, będą gwałtowne

RPP nie zmieniła poziomu stóp procentowych w marcu. Instytucje finansowe przewidują jednak, że jeszcze w tym roku stopy mogą zostać znacząco obniżone.

Zawierane przez nie kontrakty terminowe sugerują, że w ciągu najbliższych dziewięciu miesięcy stawka WIBOR 3M spadnie z obecnego poziomu 5,84 proc. do 4,88 proc. Finansiści coraz bardziej obniżają więc prognozy. Jeszcze w lutym przeważał pogląd, że stopy spadną o 0,75 pp., a teraz prognozowane spadki wynoszą już niemal 1 pp. Z wyliczeń Rankomat.pl wynika, że spadek stóp o 1 pp. obniżyłby ratę przeciętnego kredytu o 248 zł, a w przypadku nowo udzielanych kredytów podwyższył dostępną kwotę o 11 proc.

Największa grupa oczekująca obniżek stóp procentowych to osoby, które spłacają kredyty hipoteczne. Zdecydowana większość z nich wybrała oprocentowanie zmienne, którego poziom jest zwykle uzależniony od stawki WIBOR 3M lub WIBOR 6M. Z kolei te stawki próbują przewidzieć, co stanie się ze stopami NBP w ciągu najbliższych miesięcy.

W ostatnim czasie wysokość tych stawek jest dość stabilna, ponieważ banki nie spodziewają się zmian poziomu stóp NBP ani w ciągu najbliższych trzech miesięcy, ani w ciągu sześciu miesięcy. Obniżki są spodziewane dopiero jesienią. Wygląda jednak na to, że gdy już się zaczną, to spadek będzie dość gwałtowny. Tak sugerują notowania kontraktów terminowych FRA. Według nich za dziewięć miesięcy WIBOR 3M ma wynosić już tylko 4,88 proc.

Na mocne spadki liczą osoby, które zadłużyły się w najgorszym momencie

Obniżek szczególnie wyczekują ci, którzy wzięli kredyt w czasie pandemii, gdy stopy procentowe były na rekordowo niskim poziomie. Gdy stopy gwałtownie wzrosły w drugiej połowie 2021 r., ich raty nagle podwoiły się. W przetrwaniu tej sytuacji pomogły im ustawowe wakacje kredytowe.

Od tego roku wakacje kredytowe już nie funkcjonują, więc takie osoby muszą sobie radzić same. Na szczęście w 2023 r. stopy procentowe nieco spadły. Poza tym w ostatnich czterech latach mocno wzrosły też wynagrodzenia. Mimo to w wielu przypadkach rata wciąż pochłania znaczącą część dochodów.

Spadek stóp o 1 pp. obniżyłby ratę o 248 zł

Rata takiego kredytu, udzielonego w styczniu 2021 r. na kwotę 400 000 zł, na 30 lat, wynosi obecnie ok. 2 908 zł. Dla porównania początkowo było to 1 570 zł. Gdyby natomiast stopy procentowe zostały obniżone o 1 pp., rata spadłaby do 2 660 zł.

Wpływ obniżek na nowo udzielane kredyty

Na obniżki stóp procentowych liczą też osoby, które dopiero planują zakup mieszkania lub domu z pomocą kredytu. W ich przypadku niższe stopy oznaczają bowiem niższą ratę lub wyższą zdolność kredytową.

Dla osoby, która obecnie może liczyć na 400 000 zł, spadek stóp o 1 pp. zwiększyłby zdolność kredytową do 442 919 zł, czyli o 11 proc.. Warto też dodać, że zdolność kredytowa rośnie także dzięki wzrostowi dochodów. Widać to wyraźnie w danych BIK. Średnia kwota we wnioskach o kredyt hipoteczny złożonych w lutym wyniosła już 449 tys. zł, co oznacza wzrost o 5 proc. względem roku ubiegłego.

Jarosław Sadowski, Dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl

