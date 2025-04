Najdłuższa seria wzrostów S&P500 od 9 miesięcy

Początek sesji w Europie i Polsce zapowiada się neutralnie, pozytywny wpływ mają na niego wyniki UBS i Societe Generale, problemy może mieć sektor motoryzacyjny. Dużym znakiem zapytania jest, jak zachowa się rynek, gdyby wzrost w USA okazał się w pierwszym kwartale ujemny.

Wtorkowa sesja w Europie miała mieszany charakter, ale jej ogólny obraz pozostaje pozytywny – pojedyncze indeksy miewają dni słabości, ale sumarycznie niemal brz przerwy przesuwają się w górę. Wczoraj na minusie znalazły się bardzo silny w tym roku IBEX (-0,66%) i CAC40 (-0,29%), ale FTSE100 rosło o 0,55%, DAX o 0,69%, a FTSE MiB nawet o 1,09%. W ogonie tabeli Stoxx 600 znalazły się spółki odzieżowe, m.in. kluczowy dla Madrytu Inditex (-3,40%), ale też Adidas (-3,22%) czy LVMH (-2,53%), pod presją znajdowała się energetyka (-0,36%). Silny był sektor zbrojeniowy, przede wszystkim Rheinmetall (+8,51%) i Saab (+3,87%). Kurs EURUSD ustabilizował się w okolicy 1,14. WIG20 wzrósł o 0,20%, mWIG40 o 0,59%, sWIG80 o 0,83%. O 3,51% drożało CCC, o 2,54% CD Projekt, ale głównemu indeksowi ciążyły Orlen (-0,85%) i Santander (-0,92%). Za dobre zachowanie średnich spółek ponownie odpowiadała głównie energetyka, Tauron (+2,77%) i Enea (+1,49%), ale duże pozytywne kontrybucje wnosiły też Benefit (+2,03%), Dom Development (+2,56%) i Synektik (+4,09%).

W USA S&P500 wzrosło o 0,58%, Nasdaq o 0,55%, a DJIA o 0,75%. Dla głownego indeksu i Dow Jones oznaczało to najdłuższą nieprzerwaną passę wzrostów od lipca ubiegłego roku. Kolejne zwyżki nie były przesądzone, ostatecznie zadecydowała o nich wypowiedź H. Lutnicka dla CNBC – Sekretarz Handlu poinformował, że administracja Trumpa osiągnęła pierwsze porozumienie handlowe z nienazwanym jeszcze państwem. Przeważyło to nad słabymi danymi – badanie JOLTS pokazało spadek liczby wakatów z 7,48 mln do 7,19 mln, najniższego poziomu od pół roku. Wskaźnik sentymentu Conference Board spadł z 93,9 pkt. do 86,0 pkt. i jest najniższy od maja 2020 r. We wtorek rosły wszystkie sektory poza energetyką, najsilniej finansowy i materiałowy. O 0,17% spadał Amazon, o którym było najgłośniej z uwagi na zawieszony plan pokazania wpływu nowych ceł na ceny produktów sprzedawanych w ramach Amazon Haul – pomysł wywołał prawdziwy popłoch w amerykańskiej administracji i skutkował telefonem prezydenta do Jeffa Bezosa.

W godzinach porannych indeksy azjatyckie w większości lekko rosną, ale przed publikacjami kluczowych wyników spółek technologicznych spadają kontrakty na S&P i NASDAQ. Silny spadek odnotował rano wskaźnik PMI dla chińskiego przemysłu (49,0 pkt. vs. 50,5 pkt. w marcu). W trakcie dnia poznamy pierwszy odczyt amerykańskiego PKB w 1Q2025 (prognozy: 0,2% k/k saar) i niemiecką inflację. Wyniki po sesji podadzą dziś Meta Platforms, Microsoft i Qualcomm. Dzisiejszy dzień będzie najbardziej aktywnym w tym sezonie wynikowym, po obu stronach oceanu raporty poda 1306 spółek należących do ważniejszych indeksów. Najciekawsza część tygodnia rozegra się podczas polskiego „długiego weekendu”, czekają nas jeszcze sprawozdania m.in. Amazonu, Apple i MasterCard. Początek sesji w Europie i Polsce zapowiada się neutralnie, pozytywny wpływ mają na niego wyniki UBS i Societe Generale, problemy może mieć sektor motoryzacyjny. Dużym znakiem zapytania jest, jak zachowałby się rynek, gdyby wzrost w USA okazał się w pierwszym kwartale ujemny.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion