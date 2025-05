Dwuprocentowy wzrost S&P500

Kontrakty futures na indeksy amerykańskie zachowują się neutralnie, cen złota oscyluje wokół 3300 $/ou, kurs EURUSD testuje 1,13. Handel w Europie rozpocznie się zapewne w okolicy wczorajszego zamknięcia, po trzydniowych spadkach zaczynają rosnąć rentowności amerykańskiego długu.

Dwie godziny przed otwarciem sesji w Europie we wtorek kontrakty futures na indeksy europejskie wskazywały, że handel w środe rozpocznie się od lekkich spadków. Nastroje zaczęły się jednak poprawiać wraz z doniesieniami, że władze Japonii będą redukować emisję długu w związku z gwałtownym wzrostem rentowności w ostatnim czasie. Te, przynajmniej tymczasowo zanurkowały, w przypadku 30-latek docierając do poziomów niemal o ponad 35 pb niższych od wyznaczanych niedawno szczytów. Nikkei zaczęło silnie odbijać w końcówce sesji, rosnąc finalnie o 0,5 proc. i tworząc przestrzeń do zwyżek także w Europie, gdzie ruchowi w górę przewodził DAX (+0,83 proc.). Ponownie dobrze radziła sobie technologia, tabelę Stoxx 600 otwierały spółki odzieżowowe, m.in. Puma (+5,11 proc.) i Burberry (+5,32 proc.), o 5,03 proc. drożało Zalando. Trójka kontynentalnych czempionów – SAP, Novo Nordisk i ASML, drożała odpowiednio o 1,28 proc., 0,99 proc. oraz 1,85 proc., niewielkie spadki notowały Herems (-0,21 proc.0 i LVMH (-0,32 proc.), co ciążyło Paryżowi.

WIG20 wzrósł o 0,78 proc., mWIG40 o 0,60 proc., a sWIG80 o 0,28 proc. WIG_Banki zyskiwał 1,24 proc., informacją dnia dla sektora było podpisanie umowy sprzedaży segmentu bankowości detalicznej Citi Handlowego (+0,69 proc.) do Velobanku. Wśród średnich spółek świetnie radził sobie Benefit (+4,79 proc.).

Rynek amerykański powrócił po długim weekendzie z przytupem, S&P500 zyskało 2,05 proc., a NASDAQ 2,47 proc., na plusie zamykały się wszystkie sektory, nawet najsłabsza energetyka zyskiwała 0,84 proc., spadały tylko 34 spółki głównego indeksu. O 2,53 proc. drożało Apple, wymazując większość strat z piątku, w czołówce tabeli znalazły się m.in. Tesla (+6,94 proc.) i AMD (+3,85 proc.), spółki Magnificent 7 zyskały koszykowo 2,92 proc., przed wynikami o 3,21 proc. drożała nVIDIA.

Sesja w Azji ma mieszany charakter, rośnie Nikkei, ale spada Hang Seng. Kontrakty futures na indeksy amerykańskie zachowują się neutralnie, cen złota oscyluje wokół 3300 $/ou, kurs EURUSD testuje 1,13. Handel w Europie rozpocznie się zapewne w okolicy wczorajszego zamknięcia, po trzydniowych spadkach zaczynają rosnąć rentowności amerykańskiego długu. Zanim po amerykańskim zamknięciu poznamy raport nVIDIi, który przynajmniej w USA zadecyduje zapewne o dalszym kierunku rynku, wieczorem opublikowany zostanie zapis dyskusji z ostatniego posiedzenia FOMC.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

