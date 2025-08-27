Trump eskaluje konflikt z Fed, rynek czeka na raport nVIDIi

Można oczekiwać, że dzisiejsza sesja będzie spokojna, najważniejsze wydarzenie dnia będzie miało miejsce po zamknięciu w USA – wyniki poda „najważniejsza spółka świata”, nVIDIA.

Wtorkowa sesja przyniosła w Europie wyraźne spadki. Główne indeksy na kontynencie otwierały się na wyraźnych minusach i przez cały dzień nie zdołały wybić się w górę. Skala przeceny sięgała od 0,50 proc. we Frankfurcie do 1,70 proc. w Paryżu. Spośród najważniejszych spółek kontynentu najgorzej wyglądało Novo Nordisk (-4,45 proc.), dobrze radzące sobie w poprzednich dniach, o 1,67 proc. spadał Allianz, o 1,63 proc. Santander. Kurs EURUSD wahał się w przedziale 1,1610-1,1660, rano znajduje się bliżej jego dolnego ograniczenia. Wczorajsza sesja była wyjątkowo trudna dla banków, które koszykowo traciły 2,38 proc. - słabość CAC40 nie wynikała, jak zazwyczaj, z gorszego zachowania spółek z sektora dóbr luksusowych, ale z faktu, że Societe Generale spadało o 6,84 proc., a Credit Agricole o 5,44 proc.. Tematem dnia bez wątpienia było odwołanie Lisy Cook z FOMC. Ruch prezydenta Trumpa otwiera kolejny etap w jego wojnie z Fed, potęgując obawy o niezależność banku. Jego skuteczność stoi pod znakiem zapytania, Cook poinformowała, że niezwłocznie zaskarży decyzję do sądu i będzie domagać się orzeczenia potwierdzającego jej zdolność do pełnienia obowiązków.

WIG20 wzrósł wczoraj o 0,07 proc., sWIG80 o 0,33 proc., a mWIG40 spadł o 0,28 proc. Będące wciąż w centrum uwagi polskie banki zachowywały się neutralnie (+0,05 proc.), co na tle Europy jest bardzo przyzwoitym wynikiem. Wysokie obroty (2,47 mld zł) nie szły w parze ze zmiennością dużych spółek, otwierające tabelę komponentów głównego indeksu PGE drożało o 1,68 proc., a zamykający ją Orlen tracił 0,66 proc. Za gorsze zachowanie średnich spółek winę ponosi głównie Benefit (-3,02 proc.).

S&P500 wzrosło wczoraj o 0,41 proc., a NASDAQ o 0,44 proc. Najlepiej zachowywały się spółki przemysłowe (+1,03 proc.) i sektor finansowy (+0,76 proc.), najgorzej dobra podstawowe (-0,46 proc.). W top10 głównego indeksu na minusie zamykał się jedynie Microsoft (-0,44 proc.) i Alphabet (-0,65 proc.). Skala ataku Trumpa na Fed może być bezprecedensowa, ale na razie nie wywołała poważnych konsekwencji rynkowych – rentowności amerykańskiego długu wczoraj spadały.

W godzinach porannych rynki azjatyckie zachowują się w sposób mieszany, notowania kontraktów na amerykańskie i europejskie indeksy są neutralne. Lepiej od szerokiego rynku zachowują się spółki technologiczne. Można oczekiwać, że dzisiejsza sesja będzie spokojna, najważniejsze wydarzenie dnia będzie miało miejsce po zamknięciu w USA – wyniki poda „najważniejsza spółka świata”, nVIDIA. Rynek opcji wycenia, że po raporcie jej wycena zmieni się o 250-300 mld USD, co odpowiada ruchowi o około 6 proc., którego bezpośredni wpływ na S&P500 wyniósłby około 0,5 proc. Efekt pośredni może być jednak znacznie silniejszy, stawką raportu jest podtrzymanie spekulacyjnej hossy wokół spółek powiązanych z AI.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje