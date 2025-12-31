9 stycznia w stolicy wielki protest przeciw Mercosur

Parlamentarzyści PiS zapowiedzieli kontrolę poselską w Ministerstwie Rolnictwa. Zarzucają rządowi brak działań w sprawie unijnej umowy handlowej z krajami Mercosur i ostrzegają, że jej przyjęcie może poważnie uderzyć w polskich rolników oraz zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu kraju

Będzie protest rolników w stolicy

Wczoraj w całej Polsce miał miejsce ogólnopolski protest w ramach którego oflagowane ciągniki pojawiły się przy drogach, rondach i wiaduktach. Celem akcji było zwrócenie uwagi na zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego i przyszłości europejskich gospodarstw. Zdaniem organizatorów, umowa w obecnym kształcie oznacza napływ taniej żywności z Ameryki Południowej, produkowanej według nieporównanie niższych standardów niż unijne.

Wiadomo już, że kolejna manifestacja odbędzie się 9 stycznia w Warszawie. Celem jest zwiększenie presji na rząd i instytucje unijne. Środowisko rolnicze podkreśla, że sprzeciw wobec Mercosur ma charakter masowy i nie jest jednorazową akcją. Protesty wpisują się w szerszą falę sprzeciwu w Europie. W połowie grudnia demonstracje w Brukseli przyczyniły się do czasowego wstrzymania finalizacji umowy do 12 stycznia. Rolnicy zapowiadają, że dopóki porozumienie nie zostanie zablokowane, presja będzie rosła.

Opozycja zarzuca rządowi bierność w sprawie Mercosur

**Parlamentarzyści PiS zapowiedzieli kontrolę poselską w Ministerstwie Rolnictwa.88 Zarzucają rządowi brak działań w sprawie unijnej umowy handlowej z krajami Mercosur i ostrzegają, że jej przyjęcie może poważnie uderzyć w polskich rolników oraz zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu kraju.

Choć oficjalnie proces ratyfikacji porozumienia został wstrzymany, to Komisja Europejska i część członków Wspólnoty prze do jego sfinalizowania. Mówi się, że pakt miałby zostać przyjęty już 12 stycznia. Zdaniem opozycji, rząd nie wykorzystuje czasu na zablokowanie takiego scenariusza.

Przypomnijmy, że umowa przewiduje preferencje celne m.in. dla wołowiny, drobiu, nabiału i cukru z Ameryki Południowej, w zamian za większy dostęp do południowoamerykańskiego rynku dla europejskiego – przede wszystkim – niemieckiego przemysłu. Kontrola poselska ma sprawdzić, czy resort rolnictwa przygotował szczegółowe instrukcje na posiedzenie ambasadorów przy Radzie Unii Europejskiej, w tym wniosek o zdjęcie Mercosuru z porządku obrad. Przedstawiciele opozycji zapytają również o konkrety dotyczące budowania mniejszości blokującej.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

