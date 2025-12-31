Wzrost cen zwalnia, ale nie tak mocno jak prognozowano

Inflacja konsumencka wyniosła 2,4 proc. w ujęciu rocznym w grudniu 2025 r., według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się, podał też GUS.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w grudniu 2025 r. wzrosły o 2,4 proc. (wskaźnik cen 102,4) w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem pozostały na niezmienionym poziomie (wskaźnik cen 100,0)” - czytamy w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 2,4 proc. r/r; ceny nośników energii odnotowały wzrost o 2,8 proc.; ceny paliw do prywatnych środków transportu - spadły o 3,1 proc.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych nie zmieniły się, ceny nośników energii podobnie; ceny paliw do prywatnych środków transportu - spadły o 0,9 proc.

Konsensus rynkowy wynosił: +2,5 proc. r/r i 0,0 proc. m/m.

Analitycy PKO Banku Polskiego: ceny spadły, ale mniej od prognoz

Inflacja CPI w grudniu obniżyła się do 2,4 r/r z 2,5 r/r w listopadzie, powyżej naszej prognozy, lecz poniżej konsensusu (PKOe: 2,3 r/r, kons.: 2,5 r/r). Niższa względem poprzedniego miesiąca była inflacja cen żywności i napojów bezalkoholowych (2,4 r/r vs 2,7 r/r). Pogłębiła się także deflacja cen paliw (−3,1 r/r vs −1,9 r/r). Nieznacznie przyspieszyła dynamika cen nośników energii (do 2,8 r/r z 2,7 r/r). Szacujemy, że inflacja bazowa (z wyłączeniem cen żywności i energii) w grudniu wyniosła 2,8 r/r wobec 2,7 r/r miesiąc wcześniej - zaznaczają analitycy PKO BP.

Analitycy Banku Pekao: jest potencjał do dalszej dezinflacji

Jeszcze przed sylwestrowymi przygotowaniami poznaliśmy wstępny odczyt inflacji za grudzień: rok 2025 kończymy poniżej celu NBP, na poziomie 2,4 r/r. Inflacja bazowa ustabilizowała się 2,7–2,8. Potencjał do dalszej dezinflacji jeszcze jest - ale to już temat na przyszły rok - piszą w komentarzu eksperci Banku Pekao.

Analitycy mBanku: lekki wzrost inflacji bezowej

Inflacja spada w grudniu do 2,4 z uwagi na ceny żywności i paliw. Struktura przedstawiona przez GUS sugeruje lekkie podniesienie się inflacji bazowej - notują ekonomiści mBanku.

ISBnews, X, oprac. Krzysztof Kotowski

