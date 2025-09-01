W ostatnich dniach cena złota na rynku spot przekroczyła 3400 USD za uncję, a w poniedziałek niemal zrównała się z historycznym rekordem. To efekt rosnącej presji politycznej i gospodarczej na amerykańską Rezerwę Federalną oraz napięć w globalnym handlu.

Po wystąpieniu Jerome’a Powella w Jackson Hole inwestorzy coraz wyraźniej liczą na pierwszą we wrześniu obniżkę stóp procentowych w USA. Sygnały wskazują, że zmiany będą wprowadzane ostrożnie i stopniowo, a to scenariusz, w którym złoto zwykle zyskuje. Niższe realne stopy i słabszy dolar sprzyjają jego wycenie.

Fed w ogniu polityki

Jerome Powell przyznał, że „otwiera się okno” do powrotu do obniżek stóp procentowych. Jednocześnie na Fed narasta presja polityczna. Donald Trump domaga się radykalnych obniżek, aby zmniejszyć koszty obsługi długu USA i osłabić dolara. Dodatkowym ciosem było zwolnienie przez Trumpa członkini Rady Gubernatorów Fed, Lisy Cook.

Amerykańska Rezerwa Federalna od dziesięcioleci uchodziła za symbol niezależności, dziś jednak rynki reagują nerwowo. Decyzja o zwolnieniu Cook została odebrana jako próba wywarcia presji na Jerome’a Powella i członków Fed. Natychmiastowo wpłynęło to na osłabienie dolara i niewielki wzrost cen złota.

Złoto reaguje gwałtownie

Wrzesień też rozpoczął się od silnych wzrostów - na samym początku nowego tygodnia cena złota podskoczyła o blisko 40 dolarów za uncję. W poniedziałkowe przedpołudnie 1 września wycena królewskiego kruszcu zbliżyła się nawet do historycznego poziomu 3500 dolarów za uncję z kwietnia bieżącego roku. Srebro również zyskało - przekroczyło 40 USD/oz, to najwyżej od września 2011 roku.

Część analityków przypisuje to m.in. wpisowi Donalda Trumpa na jego platformie społecznościowej Truth Social na temat inflacji i cen energii, w którym prezydent USA krytykował również energetykę wiatrową i podkreślał wpływ ceł. Może być to też efekt publikacji indeksu inflacji PCE. Wskaźnik wzrósł o 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym, podnosząc roczną stopę inflacji do 2,9 proc., co pozostaje powyżej celu Fed wynoszącego 2 proc.

Rynek fizyczny kontra papierowy

Niepewność podsycają także turbulencje na rynku fizycznego złota. Chwilowe objęcie szwajcarskich sztabek dodatkowymi taryfami celnymi w USA wywołało chaos w dostawach, choć decyzja została cofnięta. Rośnie jednocześnie rola Azji w kształtowaniu globalnych przepływów złota, co osłabia dominację tradycyjnych ośrodków finansowych Zachodu. Josh Phair, szef Scottsdale Mint, zwraca uwagę na rosnący rozdźwięk między rynkiem kontraktów terminowych a rynkiem fizycznym. Azja – główny odbiorca – oczekuje jednokilogramowych sztabek, podczas gdy w Londynie dominują 400-uncjowe. To wydłuża logistykę i wywołuje przejściowe zastoje.

Polska na tle globalnych trendów

W kraju uwagę przyciąga projekt budżetu z deficytem na poziomie 6,5 proc. PKB – najwyższym w historii. Stopę bezrobocia w Polsce, według GUS, w lipcu podniesiono do 5,4 proc., najwyższego poziomu od lutego. Częściowo wynika to z nowej metodologii, ale budzi pytania o kondycję rynku pracy.

Polska gospodarka rozwija się dynamicznie, ale wysokie wydatki socjalne i rekordowe koszty zbrojeń stawiają bezpieczeństwo finansowe w centrum uwagi. Ekonomiści nie są pewni, czy RPP zdecyduje się na obniżkę stóp we wrześniu. Z jednej strony przestrzeń do cięć istnieje, z drugiej projekt budżetu i wzrost płacy minimalnej mogą ograniczać takie ruchy.

Co to oznacza dla inwestorów?

Niepewność polityczna, gospodarcza i instytucjonalna rośnie zarówno w USA, jak i w Europie czy Azji. Wojny handlowe, napięcia wokół Fed i ambitne wydatki rządów tworzą środowisko sprzyjające złotu. Dla inwestorów indywidualnych złoto pozostaje najpewniejszym aktywem ochronnym – powinno być traktowane jako fundament zdywersyfikowanego portfela, a nie spekulacja.

Michał Tekliński, ekspert rynku złota Goldsaver i Goldenmark

