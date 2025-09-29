Złoto fizyczne to nie tylko sztabki, ale też monety!

Monety bulionowe ze złota od lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród inwestorów. Dziś, w obliczu globalnej niepewności gospodarczej i politycznej, zainteresowanie nimi rośnie jeszcze szybciej.

Czym są monety bulionowe?

Monety bulionowe (nazywane również inwestycyjnymi lub lokacyjnymi), to monety wykonane z metali szlachetnych o wysokiej czystości. Ich wartość wynika nie z walorów kolekcjonerskich, a z zawartego w nich kruszcu. Obok sztabek to jedna z dwóch podstawowych form, w jakich możemy nabyć złoto fizyczne.

Moneta bulionowa to najbardziej uniwersalna i rozpoznawalna forma złota inwestycyjnego na świecie. W odróżnieniu od numizmatów, nie ma wartości kolekcjonerskiej, ale jej siła tkwi w prostocie - w najpopularniejszej formie to jedna uncja czystego kruszcu, akceptowana globalnie – wyjaśnia Michał Tekliński, ekspert rynku złota Goldenmark i Goldsaver.

Do najpopularniejszych monet należy południowoafrykański Krugerrand, kanadyjski Liść Klonowy, a także Amerykański Orzeł, Australijski Kangur, Britannia czy Wiedeńscy Filharmonicy. To produkty emitowane przez mennice narodowe, co dodatkowo gwarantuje ich wiarygodność i łatwość odsprzedaży.

Rośnie popyt na złote sztabki i monety

Popularność monet bulionowych nie jest jedynie lokalnym trendem, ale częścią globalnego zjawiska. Według najnowszego raportu World Gold Council, w drugim kwartale 2025 roku popyt na złote monety i sztabki wzrósł o 11 proc. rok do roku, osiągając poziom ponad 306 ton.

W samych Chinach inwestorzy kupili aż 115 ton fizycznego złota w postaci monet i sztabek – aż o 44 proc. więcej niż rok wcześniej. W Indiach popyt sięgnął 46 ton, co także oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku.

Również w Europie popyt na złote sztabki i monety przejawia tendencję rosnącą. Według najnowszych danych Światowej Rady Złota, w drugim kwartale 2025 roku przekroczył 28 ton, czyli wzrósł o 156 proc. w skali rok do roku i o 6 proc. względem poprzedniego kwartału.

Złoto także w formie monety

Coraz więcej w złoto inwestują również Polacy. Według różnych badań już blisko 15 proc. obywateli naszego kraju przyznaje się do inwestycji w złoto. Popularność złota rośnie, ponieważ inwestorzy postrzegają je jako aktywo odporne na inflację i kryzysy.

W Goldsaverze klient, który zgromadził równowartość jednej uncji złota, może odebrać ją albo w formie sztabki, albo monety bulionowej. Złoto wyróżnia się na tle innych metali szlachetnych wyjątkową płynnością, globalną rozpoznawalnością i stabilnością wartości – tłumaczy Michał Tekliński z Grupy Goldenmark.

Ekspert zwraca uwagę, że sztabka albo moneta bulionowa to dla inwestora detalicznego produkt praktyczny. Z jednej strony pozwala łatwo przechowywać i przenosić wartość, a z drugiej – w razie potrzeby – zbyć ją praktycznie w każdym zakątku świata.

Królewski kruszec fundamentem portfela inwestycyjnego

Rosnący popyt na złote sztabki i monety pokazuje, że inwestorzy traktują kruszec jako fundament bezpiecznego portfela.

– W obliczu napięć geopolitycznych, wahań kursów walut i niepewności wokół polityki banków centralnych, złoto pozostaje aktywem, które chroni wartość oszczędności. Sztabki i monety bulionowe są najbardziej przystępną formą posiadania tego bezpieczeństwa – podsumowuje Michał Tekliński.

Globalny trend jest jednoznaczny: coraz większa liczba inwestorów indywidualnych przenosi część swojego kapitału w stronę fizycznego złota. To sprawia, że monety bulionowe stają się nie tylko symbolem stabilności, ale też praktycznym narzędziem ochrony majątku.

Michał Tekliński, ekspert rynku złota Goldsaver i Goldenmark

