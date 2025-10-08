Dzień decyzji RPP; Oracle pod presją

We wtorek rozpoczęło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, którego zwieńczeniem będzie dzisiejsza decyzja w sprawie stóp procentowych. Cięcie stóp na drugim z rzędu posiedzeniu byłoby jednak niezgodne z wcześniejszymi deklaracjami o braku zamiaru rozpoczęcia cyklu obniżek.

Wtorkowe notowania na większości europejskich parkietów przebiegały w dość anemicznej atmosferze. Inwestorzy pozostają ostrożni, oczekując rozwoju sytuacji politycznej we Francji, gdzie po rezygnacji premiera Sébastiena Lecornu narasta presja na prezydenta Emmanuela Macrona. Coraz częściej pojawiają się też głosy wzywające do przedterminowych wyborów prezydenckich. Na koniec dnia najlepiej radził sobie turecki BIST100, który wzrósł o 0,74 proc.. Wśród zachodnioeuropejskich indeksów zmiany były symboliczne – FTSE100 zyskał 0,05 proc., CAC40 wzrósł o 0,04 proc., a DAX o 0,03 proc.. Po czerwonej stronie rynku znalazły się natomiast IBEX35, który spadł o 0,19 proc., oraz szwajcarski SMI, tracąc 0,16 proc.. Na rynku surowców uwagę przyciągnął historyczny moment – cena złota po raz pierwszy w historii przekroczyła poziom 4 tys. dolarów za uncję.

Odmiennie sytuacja wyglądała na krajowym rynku. WIG20 zakończył wtorkową sesję solidnym wzrostem o 1,08 proc., a aż 14 spółek z indeksu znalazło się na plusie. Liderem zwyżek było PZU, którego akcje podrożały o 3,04 proc.. Wsparciem dla głównych indeksów był również sektor bankowy – WIG-Banki wzrósł o 1,17 proc.. Na tym jednak pozytywne informacje się kończą. mWIG40 stracił 0,09 proc., przy czym najlepiej w tym segmencie radziło sobie JSW (+3,44 proc.), natomiast najsłabiej wypadło Asseco Poland, tracąc 3,46 proc.. Niewielką zniżkę odnotował również sWIG80, który spadł o 0,11 proc., głównie za sprawą przeceny akcji Bumechu (−4,20 proc.).

Na Wall Street wtorkowa sesja zakończyła się spadkami głównych indeksów. S&P500 stracił 0,38 proc., a technologiczny NASDAQ zniżkował o 0,67 proc. Negatywnie wyróżniały się akcje Oracle, które w trakcie sesji traciły nawet 7 proc. po publikacji raportu The Information. Dokument ujawnił niskie marże w segmencie usług chmurowych spółki, co podważyło zasadność planów dotyczących zakupu chipów NVIDIA o wartości miliardów dolarów – sprzętu, który miał być wynajmowany klientom takim jak OpenAI. Ostatecznie notowania Oracle odrobiły część strat, kończąc dzień spadkiem o 2,52 proc.. Z raportu wynika, że Oracle odnotowało w segmencie chmurowym marżę brutto na poziomie zaledwie 14 proc. przy przychodach rzędu 900 mln USD, co kontrastuje z ogólną marżą brutto spółki wynoszącą blisko 70 proc.. Wśród innych gigantów technologicznych słabo wypadły także Tesla, tracąca 4,45 proc., oraz Alphabet, który zakończył sesję spadkiem o 1,86 proc.

Na dwie godziny przed rozpoczęciem sesji w Europie Hang Seng tracił blisko 1 proc., a japoński Nikkei zniżkował o około 0,3 proc. Kontrakty futures na główne indeksy europejskie wskazują na neutralny początek handlu na Starym Kontynencie. Dziś inwestorzy czekają na publikację protokółu z ostatniego posiedzenia FOMC, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące oceny warunków gospodarczych i finansowych, jakie wpłynęły na decyzje w sprawie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. **We wtorek rozpoczęło się również posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, którego zwieńczeniem będzie dzisiejsza decyzja w sprawie stóp procentowych. Cięcie stóp na drugim z rzędu posiedzeniu byłoby jednak niezgodne z wcześniejszymi deklaracjami o braku zamiaru rozpoczęcia cyklu obniżek, dlatego możliwe, że RPP zdecyduje się na utrzymanie obecnego poziomu stóp przynajmniej do listopada.

Michał Kozak, Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje