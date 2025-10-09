Cięcie stopy referencyjnej; AMD błyszczy

Silne momentum obserwujemy na złocie, które nie zwalnia tempa i znajduje się obecnie na poziomie 4055 dolarów za uncję. Zyskuje również srebro, które zbliża się do historycznych szczytów. Rynki terminowe wykazują mieszane sygnały

Nastroje na europejskich parkietach podczas środowej sesji były zdecydowanie pozytywne – wszystkie istotne giełdy zakończyły dzień na plusie. Liderem okazała się giełda francuska (+1,07 proc.), odreagowująca ostatnie spadki wywołane dymisją premiera Sébastiena Lecornu. Silne odbicie obserwowaliśmy także w Szwajcarii, gdzie indeks SMI – po wyraźnej presji popytowej w początkowych minutach handlu – wzrósł o ponad 1 proc.. Po kilkudniowej konsolidacji górą wybił się niemiecki DAX (+0,87 proc.), osiągając nowe maksima. Dobrze radziły sobie również parkiety południa Europy – indeks IBEX 35 zyskał 0,97 proc., a FTSE MIB 0,96 proc.. Na nowych szczytach znalazł się także najważniejszy z perspektywy regionu paneuropejski indeks szerokiego rynku STOXX 600, który po środowej sesji wzrósł o 0,79 proc. Zyskiwała również giełda w Londynie – FTSE 100 umocnił się o 0,69 proc.

Popyt przeważał również w Warszawie, gdzie umacniały się najważniejsze indeksy. Dużą rolę odegrała decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych w Polsce – najważniejsza stopa referencyjna, po zmianie, znajduje się na poziomie 4,50 proc. Liderem polskiej giełdy okazał się indeks średnich spółek, mWIG40, który za sprawą silnego popytu w końcowych minutach sesji zakończył dzień wzrostem o 0,47 proc.. W gronie średnich spółek najmocniej rosły: Rainbow (+9,38 proc.), Lubawa (+7,63 proc.) oraz Neuca (+6,80 proc.). O 0,32 proc. umocnił się również WIG20 – wśród wyróżniających się komponentów znalazły się: KGHM (+4,80 proc.), CD Projekt (+1,49 proc.) oraz Dino (+1,09 proc.). Za sprawą mocnej końcówki na plusie zamknął się także indeks małych spółek sWIG80 (+0,02 proc.). Indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,33 proc..

Lider globalnej hossy, którym bez wątpienia jest Wall Street, zdaje się nie łapać zadyszki. Środowa sesja przyniosła dalszy ciąg wzrostów na najważniejszych amerykańskich indeksach. Indeks szerokiego rynku S&P 500 zakończył dzień wzrostem o 0,58 proc. Zdecydowanie największą uwagę inwestorów przyciągnęło AMD, którego kurs umocnił się o 11,37 proc. po ogłoszeniu umowy z OpenAI. Ostatnie doniesienia ze świata producentów chipów wskazują na rosnącą konkurencyjność spółki wobec NVIDII. Skumulowana stopa zwrotu z ostatniego tygodnia na akcjach AMD wynosi już 43,63 proc. Indeks spółek technologicznych Nasdaq Composite umocnił się w trakcie sesji o 1,12 proc. Wzrosty obserwujemy także na pozostałych indeksach – Russell 2000 zyskał 1,04 proc. Najstarszy amerykański indeks, Dow Jones Industrial Average, zakończył dzień bez zmian (0,00 proc.).

Na półtorej godziny przed otwarciem notowań w Europie azjatyckie rynki wykazują się dobrymi nastrojami. Wzrostom przewodzi giełda japońska, której główny indeks, Nikkei 225, umocnił się już o ponad półtora procenta. Zwyżki widoczne są również w Państwie Środka, gdzie indeks giełdy w Szanghaju zyskał 1,30 proc.. W godzinach porannych wzrosty obserwujemy także w Indiach – najważniejsze indeksy, czyli Sensex oraz Nifty 50, umocniły się odpowiednio o 0,37 proc. oraz 0,38 proc. Na ten moment jedynym przegranym okazuje się Hang Seng, który – z powodu niewielkiej straty na poziomie 0,06 proc. – świeci się na czerwono. Silne momentum obserwujemy na złocie, które nie zwalnia tempa i znajduje się obecnie na poziomie 4055 dolarów za uncję. Zyskuje również srebro, które zbliża się do historycznych szczytów. Rynki terminowe wykazują mieszane sygnały – kontrakty futures na Europę są lekko ujemne, natomiast na amerykańskie indeksy nieznacznie dodatnie.

Michał Poleszczuk, Analityk, Dom Inwestycyjny Xelion

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje