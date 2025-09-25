Zamieszanie na rynku miedzi

Akcje KGHM podrożały o 7,17 proc. za sprawą problemów FreeportMcMoran w Indonezji związanych z zalaniem kopalni Grasberg przez 800 tys. ton błota. Amerykański gigant musiał w związku z wydarzeniem zredukować znacząco prognozy produkcji.

W środę rynki europejskie rozpoczęły dzień neutralnie, później zgodnie spadały, ale jeszcze w godzinach popołudniowych zaczęły się dość wyraźnie rozwarstwiać. O ile we Frankfurcie i Londynie odbicie rozpoczęło się już po godzinie handlu, w Paryżu dołki zostały wyznaczone dopiero w godzinach popołudniowych i to on wypadł najsłabiej spośród głównych indeksów – CAC40 stracił 0,57 proc., najsilniejsze FTSE100 zyskało 0,29 proc. Na poziomie Stoxx600 najlepiej radziła sobie rosnąca o ponad 1 proc. energetyka, najgorzej spadające o 1,2 proc. dobra cykliczne i tracąca 0,9 proc. ochrona zdrowia. Wśród największych spółek negatywnie wyróżniały się te z sektora dóbr luksusowych – LVMH (-2,69 proc.) i Hermes (-3,14 proc.), 2,03 proc. tracił też L’Oreal, a 1,44 proc. ASML. Pod silną presją znajdował się kurs EURUSD, który po całodziennych spadkach dotarł do 1,1730, a dziś rano znajduje się niewiele powyżej 1,1750.

WIG20 wzrósł o 0,34 proc., ale mWIG40 spadł o 0,35 proc., a sWIG80 o 0,82 proc.. Za różnicę odpowiadają z nawiązką dwie spółki – Orlen (+4,18 proc.) i KGHM (+7,17 proc.). Orlen informował o postępach projektu „Nowa Chemia”, KGHM-owi sprzyjały problemy FreeportMcMoran w Indonezji związane z zalaniem kopalni Grasberg przez 800 tys. ton błota. Amerykański gigant musiał w związku z wydarzeniem zredukować znacząco prognozy produkcji. W przypadku obu spółek niezwykle wysokie były obroty – na Orlenie sięgnęły 449 mln zł, na KGHM 381 mln zł.

W USA nie udała się próba odbicia, S&P500 spadło o 0,28 proc., a NASDAQ o 0,33 proc.. O 1,23 proc. rosła energetyka, o 0,70 proc. dobra dyskrecjonalne, o 0,13 proc. dobra podstawowego użytku. Pozostałe sektory spadały, najsilniej materiałowy (-1,59 proc.), na co gigantyczny wpływ miała przecena wspomnianego FreeportMcMoran o 16,95 proc.. Technologia traciła 0,52 proc.. Wśród największych spółek najlepiej prezentowała się Tesla (+3,98 proc.), a najgorzej Alphabet (-1,80 proc.).

W godzinach porannych rynki azjatyckie lekko rosną, Hong Kong podnosi się po tajfunie Ragasa, na dwie godziny przed startem handlu w Europie na niewielkich plusach znajdują się też kontrakty na amerykańskie i europejskie indeksy. Aukcja obligacji 40-letnich w Japonii przyniosła popyt lepszy od 12-miesięcznej średniej. Wczoraj wieczorem M. Daly dołączyła do chóru głosów z FOMC, które sugerują ostrożność w obniżkach stóp procentowych, ale rynek długu na razie je lekceważy. Poza tygodniowymi danymi o liczbie wniosków o zasiłek poznamy dziś finalny odczyt amerykańskiego PKB za 2Q2025 i dane o zamówieniach na dobra trwałego użytku, odbędzie się również posiedzenie SNB, ale trudno spodziewać się, by miało ono interesujący przebieg. O końcówce tygodnia na rynkach zadecydują zapewne jutrzejsze dane o inflacji PCE.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

