Prezydent wskazał „swojego” człowieka do RPP

Prezydent Karol Nawrocki powołał Marcina Zarzeckiego z dniem 22 grudnia 2025 r. w skład Rady Polityki Pieniężnej - podała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP. Zarzecki w latach 2019-2024 był prezesem Polskiej Fundacji Narodowej, a od 2024 wicedyrektorem w IPN.

„Prezydent RP Karol Nawrocki postanowieniem z dnia 15 grudnia 2025 roku powołał Marcina Zarzeckiego z dniem 22 grudnia 2025 roku w skład Rady Polityki Pieniężnej. Wręczenie aktu powołania nastąpiło podczas uroczystości, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim” - przekazano na stronie kancelarii prezydenta.

Kim jest nowy członek RPP?

Dodano, że Zarzecki to socjolog, statystyk, ekonometryk, metodolog nauk społecznych i ewaluator, nauczyciel akademicki. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a w latach 2016–2019 był prodziekanem Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

W latach 2016–2018 był prezesem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, a w kadencji 2016–2023 członkiem Rady Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. Był doradcą w Zespole konsultacyjnym do spraw badań społecznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pełnił także funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak przekazała kancelaria prezydenta Zarzecki w latach 2019–2024 był prezesem Polskiej Fundacji Narodowej. Jest też absolwentem programów i kursów z zakresu ekonometrii, analizy danych statystycznych, sztucznej inteligencji oraz finansów.

„Od 2024 roku wicedyrektor w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Kieruje Zakładem Metodologii Badań Społecznych i Statystyki na Wydziale Społeczno–Ekonomicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie” - dodano.

20 grudnia tego roku upłynęła sześcioletnia kadencja Cezarego Kochalskiego jako członka RPP, który został powołany w grudniu 2019 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę.

»» O zmianach w składzie RPP czytaj tutaj:

Wkrótce zmiana w RPP. Są już spekulacje personalne

Kto wchodzi w skład Rady Polityki Pieniężnej?

W skład Rady, oprócz przewodniczącego - Prezesa Narodowego Banku Polskiego, wchodzi dziewięciu członków powoływanych w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm i Senat. Kadencja członka Rady wynosi 6 lat. Funkcję można pełnić tylko jedną kadencję.

O czym decyduje RPP?

Rada Polityki Pieniężnej m.in. ustala:

►wysokość stóp procentowych NBP,

► corocznie założenia polityki pieniężnej,

►stopy rezerwy obowiązkowej banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i wysokość jej oprocentowania.

►Określa też górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych,

►zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP,

►ustala zasady operacji otwartego rynku.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ceny energii – rządowe kłamstwa i fakty

Zadłużonych są miliony, ich długi to dziesiątki miliardów

Popularny miód zniknie ze sklepów

»»Rząd mówi, nie robi! Ponad połowa Polaków uważa, że Polska podąża w złym kierunku! – oglądaj w telewizji wPolsce24