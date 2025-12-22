PERSONALIA
Prezydent wskazał „swojego” człowieka do RPP
Prezydent Karol Nawrocki powołał Marcina Zarzeckiego z dniem 22 grudnia 2025 r. w skład Rady Polityki Pieniężnej - podała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP. Zarzecki w latach 2019-2024 był prezesem Polskiej Fundacji Narodowej, a od 2024 wicedyrektorem w IPN.
„Prezydent RP Karol Nawrocki postanowieniem z dnia 15 grudnia 2025 roku powołał Marcina Zarzeckiego z dniem 22 grudnia 2025 roku w skład Rady Polityki Pieniężnej. Wręczenie aktu powołania nastąpiło podczas uroczystości, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim” - przekazano na stronie kancelarii prezydenta.
Kim jest nowy członek RPP?
Dodano, że Zarzecki to socjolog, statystyk, ekonometryk, metodolog nauk społecznych i ewaluator, nauczyciel akademicki. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a w latach 2016–2019 był prodziekanem Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.
W latach 2016–2018 był prezesem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, a w kadencji 2016–2023 członkiem Rady Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. Był doradcą w Zespole konsultacyjnym do spraw badań społecznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pełnił także funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Jak przekazała kancelaria prezydenta Zarzecki w latach 2019–2024 był prezesem Polskiej Fundacji Narodowej. Jest też absolwentem programów i kursów z zakresu ekonometrii, analizy danych statystycznych, sztucznej inteligencji oraz finansów.
„Od 2024 roku wicedyrektor w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Kieruje Zakładem Metodologii Badań Społecznych i Statystyki na Wydziale Społeczno–Ekonomicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie” - dodano.
20 grudnia tego roku upłynęła sześcioletnia kadencja Cezarego Kochalskiego jako członka RPP, który został powołany w grudniu 2019 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę.
»» O zmianach w składzie RPP czytaj tutaj:
Wkrótce zmiana w RPP. Są już spekulacje personalne
Kto wchodzi w skład Rady Polityki Pieniężnej?
W skład Rady, oprócz przewodniczącego - Prezesa Narodowego Banku Polskiego, wchodzi dziewięciu członków powoływanych w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm i Senat. Kadencja członka Rady wynosi 6 lat. Funkcję można pełnić tylko jedną kadencję.
O czym decyduje RPP?
Rada Polityki Pieniężnej m.in. ustala:
►wysokość stóp procentowych NBP,
► corocznie założenia polityki pieniężnej,
►stopy rezerwy obowiązkowej banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i wysokość jej oprocentowania.
►Określa też górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych,
►zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP,
►ustala zasady operacji otwartego rynku.
PAP, sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Ceny energii – rządowe kłamstwa i fakty
Zadłużonych są miliony, ich długi to dziesiątki miliardów
Popularny miód zniknie ze sklepów
»»Rząd mówi, nie robi! Ponad połowa Polaków uważa, że Polska podąża w złym kierunku! – oglądaj w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.