Jen słabnie po decyzji Banku Japonii

Japońska waluta jest dzisiaj najsłabszą w zestawieniach. Podwyżka stóp o 25 punktów baz. do 0,75 proc. na dzisiejszym posiedzeniu BOJ była powszechnie oczekiwana, stąd też rynek był bardziej wrażliwy na przekaz towarzyszący tej decyzji.

Decydenci są otwarci na dalsze ruchy, chociażby ze względu na utrzymującą się podwyższoną inflację, ryzyka związane z dynamiką płac, czy też mocne podstawy wzrostu gospodarczego. Z drugiej strony prezes Ueda podczas konferencji prasowej „kluczył” dając do zrozumienia, że dalsze posunięcia powinny być przemyślane, a podejście do polityki monetarnej bardziej holistyczne. To może sugerować, że BOJ ma wprawdzie otwartą furtkę, ale nie będzie się spieszyć, aby przez nią przejść. Stąd jen jest słaby, gdyż rynki zareagowały dzisiaj na zasadzie sprzedaży faktów. Nie bez znaczenia jest też to, że mamy rekordy na rentownościach japońskich obligacji.

Generalnie dolar jest w piątek rano nieco mocniejszy. Reakcja na opublikowane wczoraj po południu dane o listopadowej inflacji CPI, która okazała się aż o 0,4 p.p. niższa od prognoz (zarówno szeroka CPI, jak i bazowa) została szybko wymazana. Dolar wpierw stracił, ale później wrócił do poprzednich poziomów. Austin Goolsbee z FED komentując wczorajsze dane stwierdził, że przyjął je z zadowoleniem, ale nie jest to sygnał do jakiegoś pośpiechu przy kolejnych ruchach FED na stopach. I podobnie też myśli rynek, stąd też dolar lekko odbija w tym tygodniu. W temacie sagi pod hasłem „wybór nowego szefa FED” to Donald Trump przyznał wczoraj, że ma 3-4 kandydatów (Michelle Bowman też jest w grze) i nie podejmie ostatecznej decyzji wcześniej, niż za kilka tygodni. To odsuwa temat na styczeń, co może podbijać zmienność w tym czasie, gdyż w tym czasie najpewniej zobaczymy też wyrok Sądu Najwyższego w sprawie legalności ceł, oraz działania zbrojne wobec Wenezueli.

Dzisiaj w kalendarzu mamy jeszcze dane z USA o nastrojach konsumentów (godz. 16:00), wcześniej bo o godz. 14:30 opublikowane zostaną dane o sprzedaży detalicznej w Kanadzie. Rynki pomału będą wchodzić w świąteczny marazm, chociaż w przyszłym tygodniu - we wtorek dostaniemy jeszcze paczkę istotnych danych z USA: wstępny PKB za III kwartał, zaległe i bieżące dane o dynamice produkcji przemysłowej, oraz indeks zaufania konsumentów.

USDJPY - powrót do górnych ograniczeń konsolidacji

Para USDJPY zalicza dzisiaj mocny ruch w górę, co jednocześnie podbija znaczenie ostatnich wsparć przy 154,40. Dzienne wskaźniki wychodzą z trendów spadkowych. Zbliżamy się do górnych przedziałów konsolidacji tj. oporów przy 157,00 i 157,88. Może to sugerować próby ich złamania, być może jeszcze w tym roku.

Wykres dzienny USDJPY

