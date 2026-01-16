Rynek walutowy czeka na impulsy

W piątek rano dolar wypada mieszanie względem głównych walut. Ciekawa sytuacja ma miejsce wokół USDJPY. Minister finansów Japonii stwierdziła, że interwencja na rynku jena może być jedną z opcji działań, do jakie japońskie władze mogą podjąć wspólnie z amerykańskimi

Rynkowe puzzle robi się coraz trudniejsze - mamy silniejszego dolara za sprawą topniejących oczekiwań na kolejne cięcia stóp przez Fed, ale jednocześnie indeksy na Wall Street zdają się mieć nieźle, a na surowcach mieliśmy ostatnio silne zwyżki na kruszcach (srebro jest już w ewidentnej hiperboli). Jednocześnie sytuacja geopolityczna pozostaje trudna - teoretycznie Trump wysłał sygnał, że USA nie zaangażują się w Iranie, ale media ujawniły, że zrobił to pod naciskami premiera Izraela z którym pozostaje w stałym kontakcie. W pewnym sensie Amerykanie nie mają pomysłu na Iran - co dalej po ewentualnym obaleniu reżimu - ale nie jest jasne, czy rzeczywiście powiedzieli pas uznając, że Bliski Wschód to nie ich „strefa wpływów”. Nadal mamy podbijanie w mediach tematu Grenlandii, który wydaje się być tak kuriozalny, że aż mało wiarygodny, przez co ryzykowny - to teoretyczny „czarny łabędź” na nadchodzące miesiące, jeżeli administracja Trumpa rzeczywiście zaczęłaby wykonywać ruchy w stronę „siłowego” przejęcia tego terytorium.

W piątek rano dolar wypada mieszanie względem głównych walut. Traci wobec walut Antypodów, funta, czy też jena, a zyskuje bardziej względem walut EM. Ciekawa sytuacja ma miejsce wokół USDJPY. Minister finansów Japonii stwierdziła, że interwencja na rynku jena może być jedną z opcji działań, do jakie japońskie władze mogą podjąć wspólnie z amerykańskimi. Dodała, że wszystkie opcje są na stole. To pokazuje, że jej ostatnie spotkanie z Sekretarzem Skarbu USA zdaje się „rezonować” znacznie mocniej, niż można było sądzić. Pytanie, czy to nie wpisuje się też w doniesienia, jakoby Bank Japonii mógł rozważyć podwyżkę stóp procentowych jeszcze w kwietniu (do tej pory rynki wyceniały taki ruch na połowę roku).

W kalendarzu makro uwagę zwrócą dzisiaj dane o dynamice produkcji przemysłowej z USA za grudzień o godz. 15:15. Mamy też kolejne wystąpienia członków Fed, choć ostatnio narracja jest bardziej „jastrzębia”, a Barr z zarządu Fed przestrzegł przed działaniami administracji USA podważających niezależność banku centralnego.

EURUSD- słaby koniec tygodnia?

Czwartkowe naruszenie okolic wsparcia przy 1,16 to raczej negatywny sygnał dla EURUSD na nadchodzące dni… Czy w styczniu przetestujemy okolice 1,15 i dalej 1,1468? Zobaczymy. Inwestorzy zdają się mieć dobrą passę wokół dolara i kolejne argumenty.

Wykres dzienny EURUSD

Wykres dzienny EURUSD / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu prawa lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje