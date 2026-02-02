Widoczna duża zmienność

Rynek walut wydaje się być w tym momencie jednym z najbardziej spokojnych - dolar wypada mieszanie, a zmiany nie są duże. Rynki próbują też znaleźć nowy poziom równowagi na metalach szlachetnych po silnej wyprzedaży z piątku - dzisiejszy spadek był już znacznie mniejszy i widać aktywizację popytu.

Rynek walut wydaje się być w tym momencie jednym z najbardziej spokojnych - dolar wypada mieszanie, a zmiany nie są duże (dzisiaj mocniej traci tylko korona norweska). Wybór szefa Fed przejdzie teraz z fazy „pierwszej reakcji” do „nudnych przesłuchań” w Kongresie w najbliższych tygodniach, ale to pozwoli rynkom na lepszą ocenę kandydatury Kevina Warsha, zwłaszcza w kwestii jego podejścia wobec bilansu Fed, która była przedmiotem nieco nerwowej reakcji rynków w piątek po południu. Rynki próbują też znaleźć nowy poziom równowagi na metalach szlachetnych po silnej wyprzedaży z piątku - dzisiejszy spadek był już znacznie mniejszy i widać aktywizację popytu. Rejon kluczowego wsparcia wokół 74500 USD przetestował też kontrakt na bitcoina. Kryptowaluty mogą być jednak nadal pod presją w średnim terminie, w przeciwieństwie do surowców - powód: możliwa polityka Warsha w Fed od połowy roku celująca w dalsze ograniczanie bilansu, oraz potencjalne problemy spółki Strategy, której średnia cena nabycia posiadanych BTC jest już wyższa od rynkowej.

Dzisiaj uwagę przykują odczyty indeksów PMI - to już oficjalne odczyty dla przemysłu. W sobotę niepokój wzbudziły gorsze odczyty z Chin - oba indeksy rządowe spadły poniżej bariery 50 pkt. Niemniej publikowany dzisiaj nad ranem „prywatny” Caixin dla przemysłu pozostał na poziomie 50,3 pkt. O godz. 10:00 opublikowany został zbiorczy PMI dla przemysłu w strefie euro, który wypadł nieco lepiej (49,5 pkt.), dzięki lepszym danym z Niemiec. Przed nami jeszcze dane PMI z Wielkiej Brytanii (godz. 10:30), oraz USA (godz. 15:45). Natomiast o godz. 16:00 poznamy ISM dla przemysłu.

EURUSD - pozytywny test rejonu wsparcia przy 1,1830

Po silnym ruchu na EURUSD w drugiej połowie tygodnia, poniedziałek przynosi stabilizację po przetestowaniu okolic wsparcia przy 1,1830. Odczyty PMI ze strefy euro wypadły lepiej, ale ważniejsze mogą być popołudniowe dane PMI/ISM z USA. W kwestii Kevina Warsha, to po pierwszej reakcji, teraz inwestorzy będą czekać na informacje z przesłuchań kandydata w Kongresie, które mogą dać więcej odpowiedzi na nurtujące ich pytania, co do podejścia Warsha w temacie inflacji, czy bilansu Fed.

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

