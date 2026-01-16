Nieznaczne osłabienie złotego

Teraz wpływ na złotego ma to, co dzieje się wokół dolara - wczoraj EURUSD zszedł poniżej 1,16 - a także coraz trudniejsze „puzzle” na globalnych rynkach - nadmierna spekulacja na kruszcach, ruchy amerykańskiej administracji wokół sektora półprzewodników, czy wreszcie wisząca nad rynkami kwestia legalności ceł USA.

Polska waluta pozostaje nieco słabsza patrząc na perspektywę ostatnich dni - w piątek rano za euro płaci się 4,2150 zł, a dolar oscyluje blisko 3,63 zł.

Teoretycznie geopolityczne ryzyka spadły - w kwestii Iranu media ujawniły, że prezydent Donald Trump zmienił zdanie po mocnych naciskach premiera Izraela, co może jednak sugerować, że wątek nie jest zamknięty - zwłaszcza, że w Iranie dalej jest niestabilnie. Więcej spekulacji w ostatnich dniach koncentruje na sobie kwestia Grenlandii, a ostatnia rozmowa przedstawicieli Danii z amerykańskim wiceprezydentem raczej nie należała do nazbyt udanych. **To może być „czarny łabędź” dla rynków w najbliższych miesiącach, bo sprawa grenlandzka jest dla wielu tak mało realna, przez co nie jest w zasadzie dyskontowana.

Teraz wpływ na złotego ma jednak to, co dzieje się wokół dolara - wczoraj EURUSD zszedł poniżej 1,16 - a także coraz trudniejsze „puzzle” na globalnych rynkach - nadmierna spekulacja na kruszcach, ruchy amerykańskiej administracji wokół sektora półprzewodników, czy wreszcie wisząca nad rynkami kwestia legalności ceł. W kraju wczorajsza konferencja prasowa prezesa Adam Glapińskiego nie zwróciła większej uwagi. Szef NBP w zasadzie potwierdził to, co rynki już wiedzą - oczekiwania na ruch o 50 punktów baz. na stopach w tym roku. Przekaz nie był więc jakoś „gołębi” i obserwowane lekkie osłabienie złotego nie ma z tym związku.

Wykres dzienny EURPLN

Wykres dzienny EURPLN / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Wykres dzienny USDPLN

Wykres dzienny USDPLN / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

