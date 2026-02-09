Słaby dolar pomaga złotemu

Poniedziałek przynosi powrót do słabszego dolara na szerokim rynku i nie jest to tylko efekt lepszego sentymentu na rynkach po piątkowym odbiciu na Wall Street. Wpływ mają spekulacje, jakie opublikował Bloomberg dotyczące „zaleceń” dla chińskich banków komercyjnych, co do ograniczania ich ekspozycji na amerykańskie obligacje rządowe.

Niemniej dzisiaj zmiany na rentownościach amerykańskich papierów nie są duże - informacje te mają, zatem bardziej charakter psychologiczny i stawiają bardziej pytania, czy na podobny ruch nie zdecydują się inni. To jednak wystarcza do tego, aby dolar się osłabił, co ciekawe nawet w relacji do jena, który po tak dobrych wynikach wyborów dla koalicji rządzącej (LDP-JIP zdobyły ponad 2/3 mandatów) powinien być raczej słaby (o ile rynki nie boją się kolejnego rate-check i dalszych kroków zmierzających w stronę fizycznej interwencji).

Na tym tle (słabszy dolar, lepszy sentyment na giełdach) złoty radzi sobie lepiej. W poniedziałek rano USDPLN spada do 3,55 zł, a EURPLN do 4,21 zł. W kalendarzu makro jest dzisiaj ubogo, najbliższe istotne dane to spóźniony odczyt Departamentu Pracy USA w środę, 11 lutego. Na krajowym podwórku pomimo „gołębich” deklaracji prezesa Glapińskiego sprzed kilku dni (cięcie stóp będzie w marcu), to inwestorzy nadal pozytywnie odbierają mix dobrych danych z polskiej gospodarki z realnymi, dodatnimi stopami procentowymi.

Wykres dzienny EURPLN

Wykres dzienny EURPLN / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Wykres dzienny USDPLN

Wykres dzienny USDPLN / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

