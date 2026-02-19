Brak przełomu w Genewie, rynek analizuje minutki Fed

Nastroje podczas dzisiejszej sesji będą w dużej mierze kształtowane przez ewentualne doniesienia z Bliskiego Wschodu. W kalendarzu makroekonomicznym, poza publikacją liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA, nie przewiduje się dziś istotnych odczytów.

Środa nie przyniosła przełomu po dwudniowych rozmowach pokojowych w Genewie między Ukrainą a Rosją, które zakończyły się po około dwóch godzinach. Prezydent Ukrainy oświadczył, że jest niezadowolony z rezultatu, podczas gdy Waszyngton informował o znaczącym postępie. Inwestorzy z niepokojem obserwują również relacje na linii USA–Iran. W środę najważniejsi doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych spotkali się, aby omówić sytuację w Iranie. Przekazano informację, że wszystkie siły zbrojne USA powinny być gotowe do użycia do połowy marca. W ostatnim czasie przetransportowano ponad 50 myśliwców, a w czwartek na wodach Cieśniny Ormuz mają odbyć się ćwiczenia z udziałem jednostek chińskich i rosyjskich. Oczekuje się, że Iran przedstawi pisemną propozycję rozwiązania impasu w relacjach z USA. W efekcie ropa Brent oraz WTI odrobiły z nawiązką wtorkowe straty i obie zakończyły dzień wzrostem przekraczającym 4 proc. Nie zmienia to jednak naszego nastawienia wobec perspektywy otwartego konfliktu na linii USA–Iran. W dalszym ciągu traktujemy go jako scenariusz ostateczny, a nie wariant bazowy. Mimo rosnących napięć rynki europejskie radziły sobie bardzo dobrze. Niemiecki DAX zyskał 1,12 proc., a pozytywnie wyróżniał się sektor przemysłowy. Rheinmetall wzrósł o 5,12 proc.. Euro Stoxx 50 zakończył dzień wzrostem o 1,34 proc.

Na krajowym rynku również dominowała pozytywna atmosfera. WIG20 wzrósł o 1,69 proc., odrabiając wtorkowe straty. Aż 19 spółek z indeksu zakończyło dzień na plusie, jedynie CD Projekt spadł o 0,41 proc. Największym wygranym było CCC, funkcjonujące obecnie pod marką MODIVO, po tym jak sąd rejonowy we Wrocławiu zarejestrował zmianę statusu spółki. Kurs na koniec sesji wzrósł o 10,48 proc.. Segment małych i średnich spółek również zakończył dzień na plusie. mWIG40 zyskał 1,39 proc., natomiast sWIG80 wzrósł o 0,14 proc.

Mimo ostatnich napięć na Wall Street handel przebiegał spokojnie. S&P 500 wzrósł o 0,56 proc., a Nasdaq 100 o 0,80 proc. Dobrze zachowywał się sektor technologiczny. NVIDIA zyskała 1,63 proc., Microsoft 0,69 proc., a Meta Platforms 0,61 proc. W środę opublikowano również protokół ze styczniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej, podczas którego podjęto decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Z dokumentu wynika, że większość uczestników wskazywała na stabilizację warunków na rynku pracy. Zwrócono także uwagę na rozwój sztucznej inteligencji, postrzeganej jako źródło dużego potencjału wzrostowego, ale również niepewności i ryzyka dla gospodarki.

Na dwie godziny przed rozpoczęciem sesji w Europie nastroje na rynkach azjatyckich pozostają stosunkowo pozytywne. KOSPI zyskuje ponad 3 proc., Nikkei 225 rośnie o blisko 0,7 proc., natomiast Sensex traci ok. 0,4 proc. Kontrakty terminowe na europejskie indeksy sugerują, że dzisiejsza sesja może rozpocząć się nieznacznie pod kreską. W kalendarzu makroekonomicznym, poza publikacją liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA, nie przewiduje się dziś istotnych odczytów. Zdecydowanie ciekawiej zapowiada się piątek, kiedy poznamy dane z amerykańskiej gospodarki, w tym dynamikę PKB w ujęciu kwartał do kwartału, wskaźnik Core PCE oraz indeks PMI. Nastroje podczas dzisiejszej sesji będą w dużej mierze kształtowane przez ewentualne doniesienia z Bliskiego Wschodu.

Michał Kozak, Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

