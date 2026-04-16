Szampany wystrzeliły na Wall Street

Podczas środowego handlu amerykański indeks szerokiego rynku wspiął się na nowy historyczny szczyt. Obrazuje to ogromną chęć inwestorów do dobierania ryzyka, nawet w obliczu potencjalnej eskalacji konfliktu w regionie Zatoki Perskiej.

Podobnego optymizmu nie wykazali podczas wczorajszej sesji inwestorzy europejscy, którzy w zdecydowanej większości wyprzedawali papiery udziałowe oraz dłużne. Najsilniej osłabił się paryski CAC40, który po płaskiej sesji kończy handel słabszy o 0,64 proc. Przewaga podaży uwidoczniła się w początkowych godzinach handlu w Madrycie, w wyniku czego IBEX35 osłabił się o 0,55 proc.. W podobnym stopniu osłabił się indeks giełdy w Londynie (FTSE100: -0,47 proc.) oraz najważniejszy europejski indeks STOXX, o 0,43 proc.. Wyprzedaż obserwowaliśmy też w Szwajcarii (SMI: -0,38 proc.) oraz Włoszech (FTSE MiB: -0,04 proc.). Rodzynkiem okazał się DAX, który zakończył dzień silniejszy o 0,09 proc.. Redukowanie ryzyka obserwowaliśmy również na długu – rentowności 10-letnich bundów utrzymują się powyżej 3 proc., a polskich na poziomie 5,548 proc.. W dniu dzisiejszym opublikowane zostaną dane o inflacji HICP w strefie euro za marzec, która według wstępnych szacunków wzrosła do 2,5 proc. r/r z 1,9 proc. r/r w lutym.

Przeważający optymizm uwidocznił się w Warszawie, gdzie obserwowaliśmy umacniające się indeksy. Największym zwycięzcą okazała się druga linia spółek – mWIG40 zyskał równo 1 proc. Siłę pokazały krajowe blue chipy. Za sprawą spółek takich jak: Żabka (+4,86 proc.), CD Projekt (+4,15 proc.), Allegro (+3,21 proc.), indeks WIG20 (+0,80 proc.) zamknął dzień nad kreską. Przewaga kupujących przełożyła się na umocnienie indeksu najmniejszych krajowych podmiotów – sWIG80 zyskał 0,72 proc.. Indeks szerokiego rynku WIG zamyka handel na plusie, silniejszy o 0,85 proc..

Bez wątpienia ikonicznym momentem jest osiągnięcie rekordu wszech czasów przez amerykański S&P500, nawet pomimo utrzymującej się wciąż ogromnej niepewności związanej z dalszymi działaniami amerykańskiej administracji. Wspomniany indeks szerokiego rynku umocnił się o 0,80 proc., końcowo zatrzymując się na nowym ATH – 7026 punktów. Przewagę optymizmu obserwowaliśmy na amerykańskiej technologii – indeks Nasdaq Composite, za sprawą m.in.: Microsoft (+4,62 proc.), Broadcom (+4,16 proc.), Tesla (+7,66 proc.), zamknął się na plusie, silniejszy o 1,40 proc.. Siłę pokazał też indeks małych spółek Russell2000, który umocnił się o 0,30 proc.. Pesymizm przeważył wśród podmiotów przemysłowych, przez co Dow Jones spadł o 0,15 proc.. Najważniejszą publikacją danych makro w dalszej części dnia będzie odczyt produkcji przemysłowej w USA za marzec.

Poranne spojrzenie na rynki azjatyckie przynosi powiew optymizmu. Silnie zyskuje japoński Nikkei, który po sesji charakteryzującej się trendem wzrostowym umocnił się już o 2,50 proc. O niecałe 2 proc. wzrósł południowokoreański KOSPI, a wzrosty obserwujemy również na indeksach indyjskich, które na moment komentarza umocniły się: Sensex (+0,42 proc.) oraz Nifty (+0,29 proc.). Przewaga popytu uwidoczniła się również w Chinach, gdzie Hang Seng zyskuje 1,39 proc., a Shanghai Composite 0,29 proc.. Poranne godziny przynoszą dalszą przecenę ropy – kontrakt na WTI handlowany jest na poziomie 91,55 USD, a Brent 94,80 USD za baryłkę. W godzinach porannych inwestorzy kierują się w stronę metali szlachetnych – złoto (+0,71 proc.), srebro (+1,87 proc.). Rynek terminowy na amerykańskie i europejskie indeksy mieni się zielenią, wskazując na potencjalnie dobre otwarcie rynku kasowego.

Michał Poleszczuk, Analityk Dom Inwestycyjny Xelion

Przedstawione poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

