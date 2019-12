Czy to tylko korekta?

Jutro opublikowane zostaną bardzo ważne dane ze Stanów Zjednoczonych, które mogą pokazać, czy mocny rynek pracy jest wciąż tak odporny na spowalniającą gospodarkę, jak w przeciągu ostatnich miesięcy.

Solidne wzrosty zatrudnienia przy umiarkowanym wzroście cen trzymają gospodarkę przy umiarkowanych wzrostach. Bez mocnego rynku pracy można spodziewać się nie tylko silnego spowolnienia, ale również recesji.

Oprócz tego wszystkiego Donald Trump ma problem w postaci dalszych działań Partii Demokratycznej w kierunku odwołania go ze stanowiska prezydenta. Spiker Izby Reprezentantów Nancy Pelosi wezwała do złożenia aktów oskarżenia w trakcie trwającego śledztwa dotyczącego tego, czy Trump nadużył władzy oraz złamał konstytucję. Informacje te z pewnością nie wpływają pozytywnie na nastroje inwestorów w miesiącu w którym statystycznie powinniśmy doświadczać wyraźnych wzrostów, które nazywane są „Rajdem Świętego Mikołaja”.

Spadki w Europie w niektórych przypadkach były dosyć spore. Niemiecki DAX stracił 0,5%, natomiast FTSE 100 stracił aż 0,7%. Z drugiej strony zyskiwał francuski CAC 40 pomimo szykującego się ogromnego strajku we Francji. Na Wall Street spadki były ograniczone i jedynie w przypadku DJIA przekraczały one 0,1%. Indeks WIG20 zyskał dzisiaj 0,49%, ale jest to małe pocieszenie biorąc pod uwagę spadki z poprzednich dni oraz aktualny poziom indeksu 2103 punktów.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB