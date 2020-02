Apetyt na ryzyko zapanował na rynku

Na rynkach finansowych ponownie zapanował apetyt na ryzyko.

Rynek praktycznie ignoruje zagrożenie dla globalnej gospodarki w postaci koronawirus i ponownie wyciąga kluczowe światowe indeksy na historyczne szczyty. Z drugiej strony mamy również polski rynek, który nie może podnieść się podobnie do swoich zagranicznych odpowiedników, głównie ze względu na krajowe problemy. Tym razem istotny problem dla polskiego rynku stanowi sektor węglowy.

Bieżący rok miał być rokiem ożywienia gospodarczego po bardzo mizernym 2019 roku. Niestety epidemia koronawirusa zatrzymała wiele chińskich przedsiębiorstw, wstrzymała handel, transport oraz podróże. To wszystko będzie miało ogromny wpływ na wzrost w pierwszej połowie bieżącego roku. Chiny wieżą w „dowiezienie” swoich celów w tym roku, w co wątpi Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Oczywiście na ten moment ciężko ocenić wpływ tego wirusa, biorąc pod uwagę to, że nie został on jeszcze opanowany. Z drugiej strony rynki wydają się przejmować coraz mniej tym tematem. Nawet znaczna dodatkowa rewizja ilości przypadków doprowadziła jedynie do chwilowej wyprzedaży na globalnych indeksach.

Pomimo ostrzeżeń ze strony międzynarodowych koncernów, takich jak Apple, inwestorzy wciąż wyceniają stabilną sytuację głównie w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj poznaliśmy dane dotyczące rynku nieruchomości na którym spadek rozpoczętych inwestycji budowlanych okazał się zdecydowanie mniejszy od oczekiwań. Dzisiaj wieczorem dodatkowo minutes FOMC mogą mieć istotny wpływ na nastroje wśród inwestorów. Niemiecki DAX zyskał dzisiaj 0,76%, znajdując się blisko historycznych szczytów. Z kolei wzrosty na S&P 500 wynoszą przed godziną 18:00 0,6%, a Nasdaq rośnie prawie o 1%.

Polski indeks WIG20 zakończył dzisiaj dzień wzrostami. Jednak stan polskiego rynku, a w szczególności sektora węglowego można uznać za fatalny. Mocno traciły takie spółki jak Bogdanka oraz JSW. W tyle pozostawał również sektor energetyczny czy paliwowy. Bogdanka traci ze względu na decyzję o zmniejszeniu produkcji o 25% ze względu na trudną sytuację na rynku. Poprzez duże posiadanie akcji spółki Bogdanka mocno traci również Enea. Mimo wszystko indeks WIG20 zdołał dzisiaj wzrosnąć o 0,08%, natomiast sWIG80 zaliczył dzisiaj nowe 19 miesięczne szczyty.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB