Autonomia Hong Kongu zagrożona

Zaognienie amerykańsko-chińskich nastrojów od rana miało negatywny wpływ na rynki europejskie, które w większości otwierały się na około procentowych minusach.

Majowe wstępne odczyty PMI na kontynencie okazały się w większości lepsze od oczekiwań, szczególnie w sektorze usługowym, gdzie z poziomów kilkunastu punktów powróciły do około 30 pkt. (28,7 pkt. w strefie euro, 29,4 pkt. we Francji, 31,4 pkt. w Niemczech). Do początku przyszłego kwartału wartość danych będzie jednak niewielka, w chwili obecnej pozostają po prostu pochodną częściowego otwarcia gospodarek. PMI dla amerykańskiego przemysłu wzrósł minimalnie, z 36,1 pkt. do 39,8 pkt. Proces rewidowania w dół prognoz PKB za 2Q2020 jest kontynuowany, BofA obniżył wczoraj swój szacunek dla USA z -30% k/k saar do -40% k/k saar, a dla całego roku przewiduje spadek PKB o -8% (oraz zaledwie 4% odbicia w 2021 r.).

Tego typu odczyty, nawet biorąc pod uwagę całe wsparcie, które amerykańskie firmy otrzymają od rządu, niemal na pewno wiązałyby się z niższą dynamiką zysków spółek S&P500 niż sugerowane obecnie przez Factset -20% r/r (w całym 2020 r.).

Wczorajsza próba odbicia w ciągu dnia okazała się nieudana, większość giełd powróciła do okolic dziennych minimów, tracąc od 0,7% (FTSE MiB) do 1,4% (DAX). Pozytywnie wyróżniał się IBEX zamknięciem na minimalnym plusie. WIG20 spadł o 0,9%, ale mWIG40 zyskał 0,5%, sWIG80 0,3%. Obciążeniem w pierwszym szeregu były ponad dwuprocentowe spadki PKO i KGHM, na wzmiankę zasługuje Ten Square Games, które po wzroście o 4,5% znajduje się już 158,6% powyżej poziomów z początku roku.

S&P500 spadło o 0,8%, a NASDAQ o 1,0%, kontrakty futures wskazują na kontynuację korekty w dniu dzisiejszym. Konflikt amerykańsko-chiński nabiera na sile po ogłoszeniu przez Chiny planów ograniczenia autonomii Hong Kongu. Hang Seng traci w momencie pisania komentarza 5,1%, prezydent Trump grozi „zaadresowaniem tematu w bardzo silny sposób”, jeżeli zajdzie taka potrzeba, a sytuacja może łatwo wymknąć się spod kontroli, gdy rynek zacznie wyceniać ryzyko wycofania się obu mocarstw z porozumienia handlowego (na razie w oddzielnym oświadczeniu chińskie władze podkreślają swoją determinację, by do tego nie doszło). Ropa WTI przecenia się z 34 USD do 31,8 USD za baryłkę, na co wpływ ma także decyzja chińskiego rządu, by zrezygnować z publikacji celu dla wzrostu PKB w tym roku. Poinformowano natomiast, że planowany deficyt budżetowy to zaledwie 3,6% PKB (wobec 2,8% PKB w 2019 r.), co rozwiewa nadzieje na stymulus fiskalny porównywalny jakkolwiek z tym, co zobaczymy w UE czy USA.

Kamil Cisowski

Dyrektor Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego

Dom Inwestycyjny Xelion