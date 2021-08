Rewolucja w recyklingu od AGH! Posypią się zamówienia!

Można powiedzieć, że to kamień filozoficzny dawnych alchemików. Technologia opracowywana przez AGH wraz z firmą 2loop Tech pozwoli na odzyskanie prawie 99 proc. surowców z paneli fotowoltaicznych - ocenia dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Marek Cała

Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) w skali globalnej powstanie ok. 80 mln ton odpadów - zużytych instalacji fotowoltaicznych. Wartość rynku przeróbki i recyklingu paneli PV IRENA szacuje na 15 mld dol. przy założeniu pełnego odzysku surowców, użytych do produkcji.

W samej Polsce w najbliższych latach konieczne będzie zutylizowanie ponad 100 tys. ton paneli i nie będzie można ich po prostu wyrzucić. Po pierwsze nie pozwala na to prawo, po drugie jest to, z punktu widzenia ekonomicznego, zupełnie nieracjonalne - podkreśla prof. Cała. Najbardziej zaawansowani w Europie Francuzi odzyskują z paneli około 95 proc. surowców. To dużo, ale my jesteśmy lepsi – dodaje.

Jak przypomina prof. Cała, obecnie ok. 95 proc. sprzedawanych na świecie paneli PV jest wyprodukowanych z krzemu krystalicznego, więc ich ogniwa fotowoltaiczne wykonane są z półprzewodników krzemowych. Poza krzemem są to również np. metale szlachetne jak srebro – dodaje.

Krzem musi być bardzo wysokiej czystości i taki będziemy odzyskiwać. To zbyt cenny surowiec, aby go po prostu wyrzucić. Poza korzyściami ekonomicznymi recyklingu, warto zaznaczyć ogromne korzyści środowiskowe – dodaje prof. Cała.

Nasza metoda będzie gwarantowała producentom, m.in. ze względu na odzysk surowców, optymalną ekonomicznie metodę utylizacji paneli PV – mówi z kolei prezes 2loop Tech Marcin Karbowniczek.

Patrząc na skalę zainteresowania naszą technologią, jest niemal pewne, że będzie musiało powstać wiele zakładów przeróbki, aby sprostać wymogom rynku. Już teraz mamy pracę na co najmniej 30 najbliższych lat – dodaje.

W połowie 2021 r. - według danych PSE - moc zainstalowana instalacji fotowoltaiczych w Polsce przekroczyła 5,2 GW. W ciągu 2020 r. moc fotowoltaiki w Polsce wzrosła trzykrotnie.

PAP/mt

