Min. Moskwa: Jesteśmy gotowi na pełną niezależność od rosyjskiego gazu

Polska realizuje i realizowała konsekwentny plan uniezależniania się od surowców rosyjskich; infrastruktura gazowa i magazynowania pozwala nam dzisiaj powiedzieć, że jesteśmy w 100 proc. gotowi na pełną niezależność od rosyjskiego gazu - powiedziała minister środowiska Anna Moskwa.

„Polska realizuje i realizowała konsekwentny plan uniezależniania się od surowców rosyjskich. Infrastruktura gazowa - zarówno ta infrastruktura przesyłu, infrastruktura magazynowania - w projekcie Baltic Pipe, ale tak samo w projekcie połączenia polsko-litewskiego, połączenia polsko-słowackiego, pozwala nam dzisiaj powiedzieć, że jesteśmy w 100 proc. przygotowani na tę dywersyfikację, w 100 proc. gotowi na pełną niezależność od rosyjskiego gazu” - powiedział w środę na konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Przypomniała, że w Polsce istnieje obowiązek magazynowania gazu.

„Konsekwentnie napełniamy magazyny. Zawsze przed sezonem jesienno-zimowym nasze magazyny są pełne. Na dzisiaj to jest ponad 60 proc. W sytuacji jakiegokolwiek kryzysu jesteśmy gotowi je uruchomić i dostarczyć niezbędny gaz” - powiedziała. Minister przekazała, że średni poziom magazynowania w państwach europejskich to ok. 20 proc. Jak dodała, w ostatnim roku wzrósł on do ok. 25 proc.