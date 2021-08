Horała: Przed nami fizyczne rozpoczęcie budowy lotniska

Musimy po prostu ten projekt kontynuować, przesuwać do przodu, osiągać kolejne kamienie milowe. Im bardziej on będzie zaawansowany, tym bardziej oczywistą szkodą i marnotrawstwem byłoby go zatrzymywać, choć, mój Boże, jak ktoś bardzo będzie chciał, to zawsze zaszkodzić może, nawet bardzo zaszkodzić – stwierdził w czwartek Marcin Horała, sekretarz stanu w ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, odpowiadając podczas Forum Wizja Rozwoju w Gdyni na pytanie Artura Ceyrowskiego – Co dzisiaj musi się stać, żeby CPK był projektem zbyt dużym, by upaść?

Marcin Horała podkreślił, że obecnie podpisywany jest cały szereg umów na etapie prac przygotowawczych do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

CPK. W tej krótkiej perspektywie, do roku 2023, chcemy przede wszystkim dojść do momentu fizycznego rozpoczęcia budowy, zarówno samego lotniska, węzła, jak i kilku pierwszych odcinków linii kolejowych. Jesteśmy na dobrej drodze, w to lato podpisujemy całą serię umów na tzw. STEeŚ-ie, studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, czyli właśnie ten etap prac przygotowawczych do tej budowy. One w ciągu roku mają się zakończyć, wtedy można uzyskać decyzję środowiskową no i zaczynać już w systemie projektuj, buduj inwestycje – powiedział Horała.

Co jest największym z wyzwań dla pana? – pytał Artur Ceyrowski.

Wyzwań jest oczywiście sporo. Na pewno jednym z wyzwań jest biurokracja […] Kolejny z tych etapów oczywiście zawsze trudny dialog z mieszkańcami. Wiadomo, wszyscy chcemy mieć dobre drogi, linie kolejowe, fabryki, w których będą miejsca pracy, ale tak – nie u mnie, tylko tak gminę dalej […] (kolejnym wyzwaniem jest - red.) polityka.

