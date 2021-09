Szymański: Polsce należą się pieniądze z Funduszu Odbudowy

Polsce należą się pieniądze z budżetu UE i z Funduszu Odbudowy - powiedział w poniedziałek minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański. Dodał, że stanowisko KE ws. uchwał przeciwko „ideologii LGBT” jest „bardzo przewrażliwione”

Minister ds. UE był pytany w Polsat News o to, czy będzie trzeba wycofywać spoty o 770 mld zł z UE dla Polski. „Z całą pewnością nie” powiedział.

Jak podkreślił, Polsce „należą się” pieniądze z budżetu UE i z Funduszu Odbudowy, „nie z powodów takich lub innych politycznych nastawień różnych stolic” czy też instytucji unijnych. „To wynika z umów międzynarodowych, wynika to z prawa” - wskazał.

Zdaniem Szymańskiego z całą pewnością ta sprawa zostanie zakończona pozytywnie - tym nie mniej będą też koszty polityczne. „Ponieważ te zaburzenia, które obserwujemy - ich skala jest dzisiaj niejasna - ale jakieś są, to na pewno jest koszt polityczny. Koszt polityczny również dla Unii w Polsce” - mówił.

Krajowy Plan Odbudowy ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe środki z UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w gospodarce. KPO musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.

Szymański przypomniał, że jesteśmy w gronie 9 państw UE, które nie mają na razie rekomendacji pozytywnej ze strony KE, by Krajowy Plan Odbudowy został przyjęty przez Radę Unii Europejskiej. „Nadzwyczajne jest na pewno to, że z naszej strony negocjacje ws. KPO przebiegły bardzo sprawnie, bardzo efektywnie i one są zamknięte”. Jak powiedział Szymański, „mamy do czynienia ze sprzecznymi deklaracjami ze strony poszczególnych komisarzy”, co się zdarza. W jego ocenie może niepokoić, „że ta sama KE mówi różne rzeczy przy różnych okazjach”.

Według mediów cytujących unijnego komisarza ds. gospodarczych Paolo Gentiloniego, miał on powiedzieć podczas posiedzenia komisji ekonomiczno-budżetowej Parlamentu Europejskiego w środę, że przyczyną przeciągających się negocjacji z Warszawą na temat polskiego KPO jest kwestia dyskusji na temat wyższości prawa unijnego nad krajowym, która właśnie toczy się w Polsce.

Szymański podkreślił, że wiązanie KPO z „innymi sprawami, które toczą się przed Trybunałem Sprawiedliwości,” byłoby całkowicie pozbawione podstaw prawnych. „KPO rządzi się tylko i wyłącznie zasadami wyrażonymi w rozporządzeniu, które wszyscy razem przyjęliśmy i byłoby czymś bardzo niepokojącym, aby nad zasadami prawa górę brały jakieś emocje polityczne” - zaznaczył.

Szymański spodziewa się, iż KE szybko zaopiniuje projekt KPO. „Spodziewam się, że problemem politycznym dla KE może być wystąpienie +State of the Union+ (Orędzie o stanie Unii - PAP) w połowie września” - powiedział. Dodał, że spodziewa się, iż emocje polityczne po tym wystąpieniu będą mniejsze, że wpływ Parlamentu Europejskiego i radykalnej większości w dzisiejszym PE będzie mniejszy w II połowie września.

Dopytywany, czy dostaniemy do końca roku pierwsze transze pieniędzy powiedział, że wszystko na to wskazuje. „Nie widzę żadnych powodów, żeby tak się nie stało” - ocenił.

Szymański był też pytany o pisma KE do marszałków 5 województw ws. uchwał przeciwnych tzw. „ideologii LGBT”. Jak zaznaczył, Polska zgodnie z dyspozycją polskiej konstytucji ma prawo do prowadzenia polityki wspierania rodziny i małżeństwa i nie powinno być to przedmiotem jakiejkolwiek kontrowersji. Dodał, że w polskim prawie jakakolwiek dyskryminacja, także dyskryminacja mniejszości seksualnych, jest zabroniona i nie ma miejsca. „Te dwie rzeczy idą razem. Z tego powodu uważamy, że stanowisko KE ws. tych uchwał jest bardzo przewrażliwione” - powiedział.

W jego ocenie te uchwały nie przyniosły żadnego skutku dyskryminacyjnego, ponieważ w Polsce obowiązuje prawo, które dyskryminacji, także dyskryminacji mniejszości seksualnych, zabrania. „Polska jest oparta o ściśle pojętą, obowiązującą zasadę równości wszystkich obywateli wobec prawa i tego będziemy się trzymali, to dotyczy również mniejszości seksualnej” - powiedział.

Jak napisała w poniedziałkowym wydaniu „Gazeta Wyborcza”, Komisja Europejska zawiesiła rozmowy z pięcioma polskimi województwami na temat wypłat środków z programu REACT-EU. Według gazety, jeśli samorządowcy nie wycofają się z uchwał, może to skutkować utratą nawet 47,5 mld zł.

PAP/KG