PKN Orlen zbuduje instalację przetwarzania śmieci w Płocku

PKN Orlen analizuje budowę instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych z Płocka (Mazowieckie) i okolic. Koncern podpisał list intencyjny o współpracy w tym zakresie z miastem Płock i tamtejszym Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami, które dostarczałyby odpady

Informując w czwartek o rozważanym przedsięwzięciu i podpisanym liście intencyjnym, PKN Orlen podkreślił, że wspólnie realizowany projekt byłby pierwszym w Polsce w pełni wdrażającym zasady gospodarki obiegu zamkniętego.

PKN Orlen, którego siedziba i główny zakład produkcyjny znajdują się w Płocku, podkreślił, iż w ramach strategii dochodzenia do neutralności emisyjnej do 2050 r. rozwija nowy obszar swojej działalności, który umożliwi efektywne przetwarzanie odpadów komunalnych, przy czym powstające w jego wyniku surowce byłyby wykorzystywane do wytwarzania produktów i półproduktów petrochemicznych oraz rafineryjnych w nowoczesnej i ekologicznej instalacji.

Koncern podpisał list intencyjny o współpracy w tym zakresie z miastem Płock i Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami w Płocku, które dostarczałyby odpady - ogłosił PKN Orlen w komunikacie. Informację o podpisanym liście intencyjnym i planowanym wspólnym przedsięwzięciu przekazał też Urząd Miasta Płocka.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zaznaczył, iż koncern traktuje europejskie regulacje w zakresie ochrony środowiska jako szansę, którą w pełni chce wykorzystać. Dlatego konsekwentnie realizujemy strategię Orlen2030, która odpowiada na te wyzwania, jednocześnie wytyczając nam drogę do nowoczesnego, zrównoważonego biznesu - podkreślił Obajtek, cytowany w komunikacie spółki.

Szef PKN Orlen zwrócił uwagę, że jednym z podstawowych założeń strategii Orlen2030 „jest realizacja projektów recyklingu odpadów i wdrażanie w ten sposób zasad gospodarki o obiegu zamkniętym”. „Dynamiczny rozwój tego obszaru naszej działalności znacząco przyczyni się do budowy wartości koncernu w długiej perspektywie, a także istotnie wpłynie na wzrost konkurencyjności i efektywności ekologicznej polskiej gospodarki” – ocenił Obajtek.

Wielokrotnie zwracałem się do PKN Orlen o podjęcie inicjatywy budowy instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, wskazując korzyści, jakie z tego przedsięwzięcia będą mieli zarówno mieszkańcy Płocka oraz regionu, jak i Orlen. Cieszę się, że władze koncernu przychylnie odniosły się do tej idei – oświadczył z kolei prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, którego wypowiedź przytoczono w informacji Urzędu Miasta.

Prezes płockiego Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Stefan Kotlewski przypomniał, że spółka ta zajmuje się kompleksowym gospodarowaniem odpadami komunalnymi w tym, sortowaniem odpadów w celu odzyskania surowców oraz przetwarzaniem frakcji organicznej. Dzięki realizacji instalacji przetwarzania odpadów PGO będzie miało w przyszłości gwarancję odbioru resztkowych odpadów kalorycznych, które zgodnie z obowiązującym prawem, nie mogą być składowane. W tej chwili to generuje określone koszty, które ponosimy na przetwarzanie tego strumienia odpadów - dodał Kotlewski.

Jak zaznaczył PKN Orlen, porozumienie podpisane z miastem Płock i tamtejszym Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami „to pierwszy krok w kierunku zagospodarowania odpadów komunalnych z Płocka oraz okolic i wykorzystania ich do produkcji m.in. poliolefin, na które systematycznie rośnie zapotrzebowanie”.

Realizujemy projekty, w których wykorzystujemy najlepsze i najbardziej efektywne ekologicznie technologie. Chcemy zastosować je także budując nowoczesną instalację do kompleksowego recyklingu zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z Płocka i okolic. Instalacja projektowana będzie tak, aby funkcjonować w systemie zero waste, dążąc tym samym do maksymalnego ograniczenia produkcji odpadów – podkreślił Józef Węgrecki, członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych.

Według PKN Orlen, inwestycja związana z budową instalacji do recyklingu odpadów komunalnych, którą analizuje koncern, przyniosłaby korzyści nie tylko spółce, lecz także mieszkańcom Płocka i okolic, którzy tylko w 2020 roku wytworzyli ponad 57 tys. Mg zmieszanych odpadów komunalnych, nadających się do dalszego zagospodarowania. Koncern wyjaśnił przy tym, że w instalacji jednym z produktów przetwarzania odpadów byłby wodór. „Dlatego projekt ten jest częścią flagowego przedsięwzięcia wodorowego PKN Orlen - Hydrogen Eagle” - podkreślono w informacji.

Jak wspomniał PKN Orlen, projekt Hydrogen Eagle zakłada budowę hubów wodorowych w Polsce, Czechach i na Słowacji dla transportu zasilanego odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero i niskoemisyjny wodór. Projekt Hydrogen Eagle pomyślnie przeszedł etap weryfikacji przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w konkursie na projekty z obszaru technologii i systemów wodorowych w ramach mechanizmu IPCEI i obecnie znajduje się na etapie notyfikacji pomocy publicznej przez Komisję Europejską - podał koncern.

PAP/mt

