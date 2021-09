Link4: Dziękujemy za zaufanie

Jak wynika z badań, LINK4 jest drugą najbardziej rozpoznawalną marką ubezpieczeniową w Polsce. To ogromnie nas cieszy, bo oznacza zaufanie milionów Polaków do naszej firmy. Oczywiście to zaufanie także zobowiązuje

Na ten efekt pracujemy konsekwentnie od lat, wykorzystując wszystkie najnowocześniejsze środki oraz wiedzę naszych doświadczonych specjalistów. Blisko tysiąc pracowników LINK4 codziennie robi wszystko, by to, co oferujemy, było dokładnie tym, czego oczekują nasi klienci. Widzimy, że daje to wymierne efekty.

Co się liczy najbardziej w ubezpieczeniach? Poczucie bezpieczeństwa. Gdy w życiu przydarzy się coś niespodziewanego, wiemy, że klienci mogą liczyć na wsparcie naszych pracowników, którzy zawsze gotowi są pomóc.

Laweta, gdy utkniemy z rodziną w zepsutym aucie, pomoc fachowca w razie zalania mieszkania czy włamania do domu, pokrycie kosztów opieki medycznej niezależnie od tego, czy wypadek przydarzył się na polskim stoku czy we włoskich Alpach. W końcu świadczenie finansowe w razie wypadku dziecka w drodze do szkoły lub gdy z niej wraca, czy w czasie zajęć dodatkowych. Pamiętamy też o mamach w ich codziennych troskach, tworząc unikatową na polskim rynku ofertę LINK4MAMA, otaczając opieką polską rodzinę.

Każdego dnia bardzo uważnie wsłuchujemy się w potrzeby klienta, w trakcie bezpośrednich rozmów, jakich nasi konsultanci odbywają tysiące dziennie za pośrednictwem infolinii, wiadomości mailowych, czy dzięki współpracy z agentami.

Od wielu lat konsekwentnie budujemy zaufanie do naszej firmy. Klienci nie tylko zostają z nami na długo, ale też polecają nas rodzinie i znajomym, bo mają dobre doświadczenia i wiedzą, że warto.

W ostatnich pięciu latach dwukrotnie wzrosła liczba polis w LINK4. Zaufało nam pół miliona nowych klientów. To efekt świadomej pracy, by zaoferować najlepszą, szeroką, elastyczną i jak najdokładniej wcelowaną w potrzeby propozycję. Co dzień od nowa udowadniamy, że na nas zawsze można liczyć.

Mocno postawiliśmy na możliwości, jakie daje zaawansowana technologia. Sztuczna inteligencja wykorzystywana w Speech Analytics, robotyzacja wielu procesów wewnątrz firmy, cykliczne badania i ocena satysfakcji klientów, wykorzystanie Voicebot, praktyczne zastosowanie kodów QR czy ogromny potencjał, jaki daje technologia big data – wszystko, by uprościć i skrócić obsługę, a także jak najlepiej odpowiedzieć na oczekiwania osób, które ubezpieczają się w LINK4. Jesteśmy firmą innowacyjną, bo wiemy, że tylko tak sprostamy coraz wyżej stawianej poprzeczce w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Szanujemy naszego klienta, jego czas i decyzję, by zaufać właśnie LINK4 w sprawach dla niego najważniejszych.

Coraz skuteczniejsze dotarcie do klienta jest także możliwe dzięki współpracy biznesowej LINK4 z największymi partnerami zewnętrznymi, jakich pozyskaliśmy w ostatnich latach. Stąd nasze oferty łączone są z takimi gigantami na rynku jak PKO BP, Pekao SA czy PKN Orlen. Na stałe współpracujemy także z czołowymi porównywarkami w Polsce oraz największymi multiagencjami. Wszystko po to, by być jak najbliżej człowieka, rozumieć go i dostarczać wciąż nowe oferty ubezpieczeniowe. Dziękujemy za zaufanie.

Bogumił Perzyna – dyrektor i ekspert LINK4

O tym opowiadamy w naszej codziennej komunikacji.

