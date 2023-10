Podsumowanie drugiej edycji programu „Zdrowe Życie”

Druga edycja programu „Zdrowe Życie” dobiegła końca. Ten największy w Polsce program profilaktyczny, realizowany pod patronatem pary prezydenckiej przy współpracy jednostek administracji rządowej, instytucji publicznych, służb mundurowych i narodowego ubezpieczyciela, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, w ciągu dwóch lat zagościł w 37 lokalizacjach i wykonał blisko 150 tysięcy usług, badań i konsultacji. W tym roku medyczny konwój rozpoczął swoją podróż przez Polskę 22 kwietnia w Skierniewicach i odwiedził 25 miejscowości, w których wykonano ponad 100 tysięcy usług, w tym blisko 65 tysięcy samych badań i konsultacji.

„Zdrowe Życie” to pierwszy ogólnopolski projekt poświęcony profilaktyce zdrowotnej, przygotowany we współpracy Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Narodowego Funduszu Zdrowia, PZU oraz pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. Celem projektu jest zachęcenie dorosłych i dzieci do prowadzenia zdrowego stylu życia i przeprowadzania regularnych badań kontrolnych w myśl hasła „lepiej zapobiegać, niż leczyć”.

W tym roku, w 25 miejscowościach Polacy skorzystali ze 110 tysięcy usług, w tym 65 tysięcy badań i konsultacji. Dla porównania, łącznie we wszystkich miastach, w których w 2022 roku pojawiła się Mobilna Strefa Zdrowia, zrealizowano w ramach całego programu 34.481 usług, w tym 14.587 badań i konsultacji lekarskich. Dane te wskazują na rosnące zainteresowanie projektem promującym bezpłatne badania wśród Polaków. Zwraca również uwagę przeważająca w tym roku ilość badań i konsultacji medycznych nad usługami towarzyszącymi.

Kolejny pozytywny aspekt obecnej edycji programu, to statystyki osób, których wyniki badań znalazły się poza normą. W 2022 roku według uśrednionych danych prawie co czwarta osoba (24%) została skierowana na dalszą diagnostykę. W 2023 roku trend ten zaczyna powoli spadać – obecnie średnia wyników poza normą to 17%. W niektórych wypadkach spadek jest bardzo wyraźny: pomiar poziomu glukozy wskazywał nieprawidłowe wartości już tylko u co dziesiątego badanego, chociaż rok wcześniej było to 22% przypadków. Największą zmianę obserwujemy w przypadku pomiaru cholesterolu całkowitego. W roku 2022 aż w 43% badań wynik był ponadnormatywny. W tym roku jest to 18% i chociaż jest to nadal wynik daleki od ideału, z pewnością jest to jedna z najlepszych informacji tegorocznej edycji. Dużą rolę odgrywała tutaj skuteczność działań informacyjnych zachęcających do badań profilaktycznych osoby zdrowe, a był to jeden z kluczowych celów projektu z punktu widzenia działań prewencyjnych.

Według badania o życiu i zdrowiu Polaków zrealizowanego przez agencję badawczą IQS na zlecenie PZU, niemal co piąty Polak nie robił badań profilaktycznych, przede wszystkim z braku czasu i potrzeby. Najczęściej na badania decydują się dopiero ludzie po 55. roku życia, co oznacza, że o swoim stanie zdrowia myślimy dopiero przed emeryturą. Często dopiero wtedy zdajemy sobie sprawę ze skali zaniedbań, jakich dopuściliśmy się przez lata wobec własnego organizmu. Tymczasem w profilaktyce chodzi o to, żeby o swoim przyszłym stanie zdrowia myśleć dużo wcześniej, nie zaniedbując badań, wizyt lekarskich i ogólnej kondycji. Zdrowie to nie tylko brak objawów choroby – to także dobre samopoczucie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Profilaktyka pozwala nam szybko reagować na wczesne symptomy pogarszania stanu zdrowia, dlatego tym bardziej cieszą wyniki tegorocznej edycji „Zdrowego Życia”.

Zdjęcia: materiały prasowe