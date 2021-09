Specjaliści IT w Czechach zarabiają najwięcej, Polska w czołówce

Specjaliści IT w Czechach zarabiają najwięcej spośród wszystkich biorących udział w badaniu – 33 proc. z nich otrzymuje wynagrodzenie powyżej 12 tys. zł netto, z kolei w Polsce na takie zarobki może liczyć 26 proc., wynika z raportu „Specjaliści IT w Europie Środkowo-Wschodniej” przeprowadzonego przez portal No Fluff Jobs.

Jak podaje No Fluff Jobs, w Czechach 23 proc. specjalistów IT zarabia pomiędzy 8 a 12 tys. zł netto, 34 proc. w granicach 4 do 8 tys. zł netto. W porównaniu z pozostałymi, ujętymi w badaniu krajami Europy Środkowo-Wschodniej, to właśnie w Czechach najmniejszy jest odsetek specjalistów IT zarabiających poniżej 4 tys. zł netto - jest ich zaledwie 10 proc.

Jeśli chodzi o Polaków pracujących w branży IT, na zarobki powyżej 12 tys. zł netto liczyć może 26 proc. z nich. Nieco ponad 21 proc. deklaruje, iż ich zarobki kształtują się w przedziale od 8 do 12 tys. zł. Największą grupę stanowią jednak ci zarabiający od 4 do 8 tys. zł netto (36 proc.), a najmniejszą otrzymujący wynagrodzenia poniżej 4 tys. zł netto (16 proc.).

Z kolei w przypadku zarobków specjalistów IT z Ukrainy zauważalne jest duże rozwarstwienie. Mimo, iż zarobki powyżej 12 tys. złotych netto deklaruje tam niecałe 26 proc. z nich, a więc odsetek zbliżony do Polski i znacznie wyższy niż na Słowacji czy Węgrzech, to aż 40,5 proc. zarabia poniżej 4 tys. zł netto. Prawie 20 proc. badanych specjalistów IT na Ukrainie deklaruje, iż zarabia od 4 do 8 tys. zł netto, zaś niespełna 17 proc. od 8 do 12 tys. zł netto.

Z raportu No Fluff Jobs wynika, że wśród specjalistów IT w Europie Środkowo-Wschodniej najpopularniejszą formą współpracy jest umowa o pracę lub w zależności od danego kraju, jej odpowiednik. Dominuje ona szczególnie na Węgrzech i Słowacji, gdzie pracę na jej podstawie deklaruje kolejno 83,5 proc. i 76 proc., a w przypadku Czech wskazało ją 67 proc. tamtejszych specjalistów z branży. Wśród wszystkich biorących udział w badaniu krajów, ten typ umowy nie jest dominujący jedynie na Ukrainie - wskazało go 30 proc. ankietowanych, a prawie 56 proc. odpowiedziało, iż pracuje w oparciu o odpowiednik polskiej umowy B2B. W Polsce, 57 proc. specjalistów pracuje w oparciu o umowę o pracę, a ponad 30 proc. ma umowę B2B. Jedynie 11 proc. zadeklarowało, iż pracuje na podstawie innego typu umowy.

Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs wskazuje jednak, że B2B w Polsce wciąż jest formułą współpracy, która popularna jest wśród bardziej doświadczonych specjalistów IT.

Mimo iż ponad połowa polskich specjalistów IT wskazała, iż pracuje na umowę o pracę, wśród pracowników z branży z największym stażem, tzw. seniorów, dominuje umowa B2B. Według danych z opracowanego przez nas raportu ‘Rynek IT w Polsce w 2020’, pracodawcy znacznie częściej oferowali im ten właśnie typ umowy (87,2proc.). Umowa o pracę była im proponowana znacznie rzadziej (36,5 proc.).

Badanie zrealizowano w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i na Ukrainie w okresie od maja do lipca 2021 r.

ISBnews/RO

