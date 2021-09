PSPA: Liczba e-samochodów może wzrosnąć kilkakrotnie w 2022 r.

Liczba samochodów w pełni elektrycznych może wzrosnąć w Polsce nawet kilkakrotnie w 2022 roku, w porównaniu do wzrostu o niespełna 80 proc. po pierwszych ośmiu miesiącach 2021 roku, poinformował ISBnews kierownik Centrum Badań i Analiz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) Jan Wiśniewski

2022 będzie pierwszym rokiem w historii polskiej elektromobilności, od początku którego potencjalni nabywcy samochodów z napędem elektrycznym będą mogli skorzystać z dotacji ze środków publicznych. Wśród nich znajdą się również przedsiębiorcy i inne podmioty instytucjonalne, które odpowiadają za zdecydowaną większość rejestracji na rynku pierwotnym. W połączeniu z coraz atrakcyjniejszą ofertą modelową EV oraz stopniowym wyrównywaniem się cen pojazdów elektrycznych i spalinowych (przejawiającym się również zdecydowaną podwyżką kosztów zakupu tych ostatnich) może to doprowadzić do kilkukrotnego wzrostu rejestracji samochodów zeroemisyjnych względem roku 2021 - powiedział Wiśniewski w rozmowie z ISBnews.

Według niego, warunki są dwa. To z jednej strony terminowe uruchomienie naboru dla przedsiębiorców, a z drugiej - zapewnienie odpowiedniej podaży samochodów elektrycznych na rynku polskim w kontekście kryzysu związanego z niedoborem półprzewodników.

W okresie styczeń-sierpień 2021 r. zarejestrowano w Polsce 4 387 w pełni elektrycznych pojazdów osobowych i dostawczych, wobec 2 446 rok wcześniej (wzrost o 79,4%).

Najbliższe kilka lat stanie się przełomowym okresem w kontekście przyspieszenia rozwoju elektromobilności w Polsce, zarówno w obszarze parku pojazdów, jak i infrastruktury ładowania. Spodziewamy się m.in. wzrostów rejestracji dostawczych i osobowych samochodów z napędem elektrycznym na poziomie przekraczającym 170-180% r/r. W 2025 r. park pojazdów ładowanych z zewnętrznego źródła w Polsce może liczyć już ponad 500 tys. sztuk. Roczna sprzedaż pojazdów całkowicie elektrycznych oraz hybryd typu plug-in już niebawem wyniesie ok. 100 tys. sztuk - dodał.

W ocenie PSPA, na taki stan rzeczy złoży się szereg czynników zarówno natury legislacyjnej - przede wszystkim na poziomie europejskim - jak i rynkowej. Kwestią kluczową stanie się wdrożenie i kontynuacja programów dotacji ze środków NFOŚiGW. Zoptymalizowane wsparcie finansowe w początkowym stadium rozwoju elektromobilności nie tylko doprowadzi bezpośrednio do wzrostu popytu na BEV, ale również w sposób pośredni przełoży się w kolejnych latach na zwiększenie stopnia rozbudowy i wykorzystania ogólnodostępnej infrastruktury ładowania, a także podwyższenia świadomości społecznej w zakresie zeroemisyjnego transportu.

Innymi słowy, dopłaty wdrożone w 2021 r. można traktować jako inwestycję długoterminową. Szacujemy, że bez ich wdrożenia, w scenariuszu pesymistycznym flota samochodów z napędem elektrycznym w 2025 r. byłaby o ok. 27% niższa, a wyraźnych różnic w tym zakresie nie udałoby się zniwelować co najmniej do roku 2040 - podsumował Wiśniewski.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, zajmującą się kreowaniem rynku elektromobilności i paliw alternatywnych. Organizacja zrzesza ponad 120 przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości w elektromobilności: producentów pojazdów i infrastruktury, operatorów usług ładowania, koncerny paliwowe i energetyczne, instytucje finansowe, firmy transportowe, dostawców nowoczesnych technologii oraz pozostałe podmioty i instytucje aktywne w obszarze zrównoważonego transportu. PSPA jest częścią The European Association for Electromobility (AVERE), największej organizacji zajmującej się rozwojem rynku elektromobilności w Europie.

ISBnews/KG