Już ponad 16 tys. punktów odbioru przesyłek Poczty Polskiej

Sieć „Odbiór w Punkcie” Poczty Polskiej liczy ponad 16 tys. punktów i liczba ta stale rośnie. Już co 5 przesyłkę klienci odbierają w pocztowych punktach partnerskich i wciąż rozbudowywanej sieci własnych automatów paczkowych. Spółka prognozuje, że przyszłym roku udział przesyłek odbieranych w punktach i automatach wzrośnie do 30 proc.

Wzrost udziału Poczty Polskiej w rynku KEP (przesyłki kurierskie, ekspresowe, paczkowe) to jedno z kluczowych założeń strategicznych, obrane przez Spółkę na lata 2021–2023. W odpowiedzi na potrzeby rynkowe, wynikające ze stale zwiększającego się udziału e-commerce w krajowym rynku zakupowym, Poczta planuje do końca 2022 roku rozszerzyć sieć punktów odbioru do 20 tys.

Posiadamy największą w kraju sieć click & collect, którą konsekwentnie rozbudowujemy. Obecnie, wraz z partnerami, udostępniamy naszym klientom ponad 16 tys. punktów, w których komfortowo mogą odebrać i nadać przesyłki, w dogodnej lokalizacji nie tylko na terenie dużych miast i aglomeracji, ale także w mniejszych miejscowościach. Równocześnie prowadzimy intensywne prace nad rozwiązaniami logistycznymi, w tym nową odsłoną usługi Pocztex, które jeszcze sprawniej pozwolą nam dostarczać przesyłki zarówno do punktów partnerskich, jak i sieci automatów własnych – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej S.A.

Rosnący rynek e-commerce sprzyja rozwojowi sieci punktów odbioru. Poczta Polska działa elastycznie, na bieżąco analizuje i bada preferencje klientów, odpowiadając na ich potrzeby. Działania konkurencji to również pozytywny motywator do intensywnego rozwoju sieci. W pierwszym półroczu tego roku ponad 20 proc. przesyłek z zakupami internetowymi klientów Poczty było odbieranych w punktach odbioru. Pocztowcy przewidują, że w przyszłym roku udział przesyłek odbieranych w punktach i automatach paczkowych wzrośnie do 30 proc. Warto dodać, że 35 proc. całej sieci punktów odbioru zlokalizowanych jest w małych miastach o liczebności poniżej 20 tys. mieszkańców (ok. 17 proc.) oraz na obszarach wiejskich (ok. 18 proc.).

Obecnie oprócz dołączania nowych punktów partnerskich, Poczta Polska intensywnie pracuje nad rozbudową sieci własnych, zewnętrznych automatów paczkowych do odbioru i nadawania przesyłek. Do końca 2022 roku Poczta planuje udostępnić klientom 2 tys. takich automatów.

PR/RO