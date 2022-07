ORLEN Paczka nawiązuje współpracę z platformami zakupowymi

ORLEN Paczka udostępnia ponad 6500 punktów obsługi przesyłek użytkownikom platformy zakupowej Shopee. W tym samym czasie użytkownicy aplikacji Vinted, dzięki kompleksowej usłudze kurierskiej, wyślą i odbiorą paczki z Litwy. Kontynuowany jest też rozwój sieci logistycznej mający na celu zwiększenie liczby automatów paczkowych ORLEN do 2 tysięcy do końca 2022 roku.

ORLEN Paczka to projekt, którego rozwój jest gwarantem zapewnienia najwyższych możliwych standardów usług. Zmierzając do maksymalizacji efektywności i odpowiadając na potrzeby klientów, zwiększamy liczbę punktów odbioru paczek i nawiązujemy współpracę z kolejnymi partnerami biznesowymi. ORLEN Paczka to ogromne wsparcie segmentu detalicznego. Wierzymy, że rozwijanie strategicznych partnerstw z platformami zakupowymi, umożliwi nam budowanie szerokiej bazy zadowolonych klientów, którym wspólnie zagwarantujemy najwyższą jakość usług - mówi Łukasz Porażyński, dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej PKN ORLEN.

W efekcie współpracy ORLEN Paczka i Shopee, użytkownicy tej platformy zyskają dostęp do ponad 6 500 punktów odbioru i nadawania paczek, w tym sieci 1000 automatów paczkowych w atrakcyjnych lokalizacjach, których liczba cały czas się powiększa. Dodatkowo w wyniku nawiązanego partnerstwa, paczki wysyłane przez klientów z Shopee dotrą do odbiorcy w ciągu jednego dnia – ta oferta jest standardem ORLEN Paczka od czasu przyspieszenia dostaw, zajmujących niegdyś 1-2 dni. To już kolejna strategiczna współpraca, jaką rozpoczęła ORLEN Paczka, która od początku działalności stawia na rozbudowywanie oferty i dostępności swoich usług. Za sukcesem projektu stoi przede wszystkim odpowiednie monitorowanie zmieniających się potrzeb rynku e-commerce w Polsce.

Z kolei rozszerzony zasięg ORLEN Paczka na platformie Vinted to nie tylko sposób na pozyskanie nowych, międzynarodowych klientów, ale też udogodnienie dla użytkowników aplikacji, którzy już teraz mogą korzystać z dostępu do rynku litewskich aukcji. Do końca lipca, wszyscy, którzy wybiorą dostawę z ORLEN Paczką, za wysyłkę zagraniczną małych, średnich i dużych przesyłek, zapłacą jedynie 7,26zł (1,49 euro).

Współpraca ORLEN Paczka zarówno z Shopee, jak i Vinted ma na celu wychodzenie naprzeciw potrzebom konsumentów. Dzięki zorientowaniu na dobro klienta możliwe jest osiągnięcie obustronnych korzyści. Sprzedawcy, którzy nie korzystali dotąd z usług ORLEN Paczka wypróbują tę opcję, posługując się Centrum Sprzedawcy Shopee. Tym samym uzyskają gwarancję najwyższej jakości usług, do której ORLEN Paczka przykłada szczególną uwagę zawiązując każde strategiczne partnerstwo.

PKN ORLEN jako koncern stawiający na kompleksowość usług, konsekwentnie rozwija ofertę pozapaliwową, w tym także sieć usług kurierskich. Takie podejście wpisuje się w długofalową strategię rozwoju koncernu.

PR/RO