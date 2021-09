PGNiG ma list intencyjny z Katarczykami dot. współpracy

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz katarska spółka Black Cat Engineering & Construction podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy realizacji projektów związanych z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, podało PGNiG

Podpisany list intencyjny zakłada, że PGNiG i Black Cat podejmą działania w celu ustalenia ram prawnych i operacyjnych dla potencjalnej wspólnej działalności w obszarze wydobycia węglowodorów - czytamy w komunikacie.

Spółki chcą połączyć doświadczenie oraz potencjały technologiczne, aby przygotować ofertę skierowaną na rynki największych producentów ropy naftowej i gazu ziemnego.

Wspólną ambicją PGNiG i Black Cat jest dynamiczny rozwój działalności zagranicznej. Obie nasze spółki cechują najwyższe kompetencje, poparte bogatym, wieloletnim doświadczeniem. Jestem przekonany, że łącząc nasze siły będziemy w stanie przygotować atrakcyjną ofertę, która zapewni nam przewagę konkurencyjną nawet na najbardziej wymagających i dojrzałych rynkach - powiedział prezes PGNiG Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.

Elementem potencjalnej oferty mają być opracowane przez PGNiG rozwiązania cyfrowe „Smart Field”, służące do komputerowego modelowania złóż, co pozwala zwiększyć efektywność wydobycia i poprawić rentowność produkcji węglowodorów. PGNiG realizuje program „Smart Field” w Polsce, gdzie wdrożenie technologii informatycznych w działalności poszukiwawczo-wydobywczej pozwoliło spółce na zwiększenie krajowych zasobów wydobywalnych gazu ziemnego o ponad 11 mld m sześciennych (ok. 12% udokumentowanych zasobów wydobywalnych w dyspozycji spółki).

Black Cat posiada szerokie kompetencje zdobyte przy realizacji projektów w formule ‘pod klucz’, m.in. w zakresie infrastruktury do przesyłu i magazynowania węglowodorów. Oprócz bogatego doświadczenia, atutem firmy jest jej struktura właścicielska, zwinny model operacyjny, wysokie kwalifikacje w zarządzaniu międzynarodowymi projektami oraz kultura organizacyjna nastawiona na osiąganie wyników i realizację założonych celów - podkreślił prezes Balck Cat Engineering and Construction Paolo Borchetta.

Jako spółka w całości należąca do kapitału katarskiego, Black Cat może swobodnie działać w krajach należących do Rady Współpracy Zatoki (Gulf Cooperation Council, GCC), podkreślono.

Potencjalna współpraca z Black Cat to kolejny krok do wzmocnienia obecności PGNiG w tej części świata. Spółka działa tu od 2018 roku, kiedy wygrała rundę koncesyjną w emiracie Ras al-Chajma w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wiercenie pierwszego odwiertu na koncesji, której udziałowcem jest PGNiG, zaplanowano na III kw. 2022 roku. Sygnatariusze listu intencyjnego nie wykluczają jednak wspólnej działalności także na innych rynkach. W zakresie ich zainteresowania są m.in. kraje Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Azji Centralnej oraz Afryki - czytamy dalej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 39 197 mln zł w 2020 r.

ISBnews/KG