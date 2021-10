Kościński: Samorządy nie stracą na Polskim Ładzie

Samorządy nie stracą na Polskim Ładzie, opracowaliśmy rozwiązania, które będą niwelować ich mniejsze wpływy z podatków - zapewnił we wtorek minister finansów Tadeusz Kościński. „Chcemy też ustabilizowania sytuacji finansowej samorządów” - dodał

Podczas konferencji online Kościński oświadczył, że od 2022 r. żaden samorząd nie będzie mieć mniejszych dochodów niż prognozował przed Polskim Ładem. Chcemy też ustabilizowania sytuacji finansowej samorządów, aby mogły bezpiecznie planować wydatki i projekty. Stąd szereg rozwiązań dających JST gwarancję stabilnych dochodów - mówił szef MF.

Zaznaczył, że nieprawdziwe są tezy, że rząd nie wspiera samorządów. W latach 2016-2020 dochody samorządów wzrosły do prawie 1,3 bln zł. W porównaniu do lat 2011-2015 to więcej o blisko 40 proc. Te liczby dotyczą wszystkich samorządów, w tym dużych miast - wskazał Kościński. Wspomniał, że rząd wprowadził szereg rozwiązań skierowanych do samorządów, w tym rządowy fundusz inwestycji lokalnych i uelastycznienie samorządowych reguł fiskalnych. „W efekcie budżety samorządów (w 2020 r, PAP) zamknęły się nadwyżką 5,7 mld zł mimo, że samorządy mówią o minus 20 mld zł” - powiedział.

Dodał, że po pierwszym półroczu br. na kontach samorządów jest nadwyżka w wysokości 22,4 mld zł.

Kondycja finansowa samorządów jest bardzo dobra; jest przy tym ściśle powiązana z polską gospodarką, która weszła już na ścieżkę szybkiego wzrostu - podsumował Kościński.

Dochody samorządów

Wiceminister finansów Sebastian Skuza przypomniał, że przygotowano rozwiązania doraźne dla samorządów na przyszły rok, ale ich pozytywne skutki będą odczuwalne jeszcze w tym roku: w 2021 r. samorządy dostaną dodatkowe 8 mld zł podzielone według algorytmu opartego na obiektywnych danych. Zapewnił, że przy podziale tej kwoty nie będzie uznaniowości.

finanse samorządów w 2022 r. / autor: Ministerstwo Finansów

Jak mówił Skuza, w tym roku samorządy otrzymają dodatkowo 4 mld zł subwencji na wsparcie inwestycji wodno-kanalizacyjnych; te środki również będą dzielone według algorytmu. Zostaną przekazane do gmin jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Te środki trafią do JST, w których niedobór infrastruktury komunalnej w obszarze wodno-kanalizacyjnym jest poniżej pewnych progów procentowych w skali kraju - poinformował.

Jeśli chodzi o 2022 r., samorządy przed ogłoszeniem Polskiego Ładu prognozowały dochody z PIT, CIT i subwencji ogólnej na poziomie 140 mld zł. Według prognoz MF dzięki projektowanym zmianom dochody, włączając dodatkowe 8 mld zł, wyniosłyby ok. 149 mld zł, czyli o 9 mld zł więcej niż planowały same samorządy - podkreślił wiceminister finansów.

Podał też przykłady, ile zyskają poszczególne miasta w stosunku do wcześniej planowanych dochodów. Zdaniem MF, dochody Krakowa będą większe o 90 mln zł (4,2 proc.), Warszawy o 166 mln zł (2,1 proc.), Olsztyna o 38 mln (12,4 proc), a Częstochowy o 31 mln zł (8,7 proc.).

dochody miast w 2022 r. / autor: Ministerstwo Finansów

PAP/MF/mt

Czytaj też: Tajemnicze transfery pieniędzy lewicy