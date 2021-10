Historyczny sondaż o… podatkach! Zmiana podejścia Polaków!

Historyczny sondaż o… podatkach. Polacy wreszcie widzą, że warto wspierać swoją Ojczyznę uczciwym płaceniem danin

To badanie nie może przejść niezauważone! Według ankiety przeprowadzonej w ramach projektu badawczego World Values Survey (WVS) aktualnie aż 80 procent Polaków uważa, że nie powinno się oszukiwać na podatkach. To najwyższy wynik od 1989 roku, a być może w całej historii Polski!

W 1989 roku jedynie mniej niż połowa Polaków była zdania, że nie należy oszukiwać fiskusa. Choć takiego podejścia nie sposób pochwalić, to jednak łatwo było je zrozumieć i wskazać jego przyczyny. Przez poprzednie 45 lat państwem zarządzali komuniści, wcześniej znajdowaliśmy się pod okupacją niemiecką, a niewiele wcześniej daniny narzucali nam zaborcy. Pozbawieni państwowości Polacy uczyli się z pokolenia na pokolenie, że aparat administracyjny jest ich wrogiem, a nie sprzymierzeńcem i aby przetrwać, należy jak najwięcej „kombinować”. Stąd wykształciły się u nas takie cechy jak zaradność, która często wiązała się z umiejętnym obchodzeniem antypolskich czy wręcz nieludzkich przepisów.

To, co jednak było zrozumiałe i nawet pożyteczne podczas zaborów, okupacji czy w PRL stało się balastem i obciążeniem w III RP. Niestety, po 1989 roku Polaków nie udało się wcale przekonać do tego, że wolna Polska jest krajem, w którym warto uczciwie płacić podatki. Mnożące się afery czy nadużycia, choćby na wzór tego zilustrowanego w filmie „Układ zamknięty” powodowały, że nieufności na linii państwo – obywatel nie udało się przezwyciężyć bardzo długo. Zapanowało powszechne przekonanie, ze prawo jest surowe jedynie dla słabych i biednych, a bogaci wyłudzający np. wielomilionowe zwroty z podatku VAT są bezkarni i cieszą się przychylnością chorego systemu. Jeszcze w latach 2010-2014, za czasów rządów PO-PSL zwolenników sumiennego płacenia podatków było nadal jedynie 50 procent.

Sytuacja ta zaczęła zmieniać się dopiero wraz z nastaniem rządów Zjednoczonej Prawicy. Polacy ewidentnie rozpoznali, że ten rząd prowadzi politykę w ich imieniu, że stara się troszczyć o każdego obywatela, że nie różnicuje nikogo ze względu na zasobność portfela. O tym jak fundamentalne znaczenie dla dobrobytu w Polsce ma odbudowanie zaufania obywateli, a głównie przedsiębiorców do państwa mówił już podczas pierwszego Kongresu 590 w 2016 premier Mateusz Morawiecki. Już wówczas podkreślał, że rząd będzie robił wszystko, by Polacy zaczęli nareszcie uznawać państwo za swoją własność, które należy wspierać, bo ono działa w ich interesie. Dziś, patrząc na wyniki badania WVS można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że cel ten jest realizowany.

Nasze nawoływanie od kilku lat – że dzięki podatkom usługi publiczne są na wyższym poziomie, że uczciwe płacenie podatków, jest dobre, że raje podatkowe są złe, że silne państwo jest w interesie nas wszystkich – przynosi bardzo dobre żniwo. Dawno żaden wykres nie sprawił mi tyle radości – skomentował wyniki badania WVS premier Mateusz Morawiecki.

Wygląda na to, że Polacy widzą wreszcie, że warto wspierać swoje państwo, że są wreszcie u siebie i że ich podatki są wykorzystywane we właściwy sposób.

bz

CZYTAJ TEŻ: Lekarze popierają pomysł podniesienia stawek na papierosy

CZYTAJ TEŻ: Łon: Stajemy się coraz mocniejszą gospodarką, znaczącą w UE