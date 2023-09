Jedna trzecia Polaków uważa, że inflacja ustabilizuje się w ciągu 3 lat

Inflacja konsumencka CPI – według 27 proc. respondentów - ustabilizuje się za rok do trzech lat, a 6 proc. uważa, że potrwa to krócej niż rok - wynika z raportu ING „Zdrowie finansowe Polaków”. 18 proc. badanych nie jest w stanie określić tego momentu.

„Niepokoi niska wiara Polaków w powrót niskiej inflacji. Kiedy tak się dzieje, walka z tzw. uporczywą inflacją jest bardzo trudna. To może oznaczać, że obecny spadek inflacji z 18,4 proc. r/r zimą tego roku do jednocyfrowego poziomu w drugiej połowie 2023 i 2024 nie będzie trwały. Gdy pojawi się ożywienie gospodarcze i nowe szoki zewnętrzne, trudno będzie zapanować nad nową falą podwyżek cen. Początek dezinflacji, gdy odwracają się szoki podażowe i następuje spadek CPI do poziomów jednocyfrowych jest tym łatwiejszym etapem walki z inflacją. Trudniejszy i bardziej kosztowny społecznie jest drugi etap, kiedy inflację trzeba sprowadzić do celu na poziomie 2,5 proc. r/r” – komentuje Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego.

Odpowiadając na pytanie, kiedy inflacja zasadnicza w Polsce wróci do poziomu, który można uznać za stabilność cen, 27 proc. ankietowanych wskazało, że nastąpi to w okresie od roku do mniej niż trzech lat; 26 proc. uważało, że zajmie to od trzech do pięciu lat, a 22 proc. - pięć lat lub więcej, zaś 18 proc. nie była w stanie określić takiego momentu.

47 proc. badanych oceniło, że inflacja CPI za 5 będzie wyższa niż obecnie, 18 proc. uważa, że mniej więcej na podobnym poziomie jak teraz, a 27 proc. uważa, że będzie niższa. 11 proc. badanych nie wie jak się ukształtuje ten wskaźnik za 5 lat.

Badanie ING Consumer Survey - Polska. Zdrowie finansowe Polaków, lipiec 2023 r. / autor: ING BSK

Według wstępnych danych, opublikowanych przez GUS, inflacja konsumencka w sierpniu tego roku wyniosła 10,1 proc. r/r.

Według projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), inflacja konsumencka wyniesie w tym rok 11,9 proc.; w przyszłym roku 5,2 proc. i 3,6 proc. w 2025 r. Inflacja CPI powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP - określonego jako 2,5 proc. +/- 1 pkt proc. - w III kw. 2025 r. Zgodnie z lipcową projekcją inflacyjną w II kw. tego roku inflacja konsumencka wyniesie 13,1 proc. r/r; w III kw. 10,3 proc. i 7,8 proc. w IV kwartale tego roku.

Badanie ING Consumer Survey „Zdrowie finansowe Polaków” zostało zrealizowane przez Ipsos Holandia w lipcu 2023 r.

Czytaj także: Co dalej z inflacją? Nowa projekcja NBP

ISBnews/rb